“OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”

Millet İttifakının hükümet programı niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde yer alan taahhütlere devam:

* Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz.

* Kuvvet Komutanlıklarını yeniden Genelkurmay’a bağlayacak; Genelkurmay Başkanının Millî Savunma Bakanına bağlı ve ona karşı sorumlu olmasını sağlayacağız.

• OHAL Kanununda gerekli düzenlemeleri yaparak olağanüstü halin hukuk devletinin sınırları içinde yürütülmesini sağlayacağız.

• OHAL kararnamelerine son vereceğiz.

• OHAL ilan edilebilecek süreyi altı aydan iki aya düşürecek; OHAL’in OHAL Kanununa göre yönetilmesini ve bu kanundan kaynaklanan işlem ve eylemlerin tamamının yargı denetimine açık olmasını sağlayacağız.

* Özel yargılama usullerine ve özel yetkili mahkeme uygulamasına son vereceğiz. Sulh Ceza Hâkimliklerini kaldırarak bunların yerine Sulh Ceza Mahkemelerini kuracak; görev, yetki ve işleyişlerini hukuk devletinin gereklerine göre düzenleyeceğiz.

* AYM ve AİHM içtihatlarının diğer mahkemelerce dikkate alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların ivedilikle uygulanmasını sağlayacak tedbirler alacağız. Hâkimlerin terfilerinde, verdikleri kararların AYM ve AİHM içtihatlarıyla uyumunu temel ölçütlerden biri olarak kabul edeceğiz.

* Görevini kötüye kullanmak suretiyle, AYM veya AİHM’in hak ihlali kararına sebep olup devleti tazminata mahkûm ettiren ve zarara uğratan hâkim ve savcılara bu tazminat ve zararın rücu ettirilmesini sağlayacağız.

* Tutuklamanın istisna olması ilkesinin uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

* 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL KHK’larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

* Hukuk devletinin bütün unsurlarını dikkate alacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, âdil yargılanma hakkını tesis edeceğiz.

* Soruşturma ve kovuşturmalarda yaşanan, kamu vicdanını ve toplumun adalet duygusunu zedeleyen FETÖ Borsası da dahil yürütme ve yargıya ilişkin tüm iddia ve şikâyetlerin titizlikle incelenmesini sağlayacağız.