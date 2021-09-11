"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Psikolojik linç

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Eylül 2021, Cumartesi
Aşı bahsinde gelinen nokta bir taraftan “Kimseyi zorlamak istemiyoruz” denilirken, diğer taraftan şimdilik okullarda ve şehirlerarası seyahatlerde başlatılan “Ya aşı, ya PCR testi” dayatmasının, buna karşı çıkanlara yönelik psikolojik baskının adeta linç operasyonuna dönüştüğü bir aşamayı ifade ediyor.

Aşı olmayı kabul etmeyip virüs kaparak hastalananlardan vefat edenler “Aşıyı reddetti, öldü” haberleriyle manşete taşınıyor; ama bütün aşılarını olmalarına rağmen yine hastalanıp can verenlerden hiç bahsedilmiyor.

Çelişkili sonuçlar verebilen ve korona teşhisi için yeterli olmadığı doktorlar tarafından da kabul edilen PCR testi zorlamasıyla, aşı olmayan, ama hastalık belirtisi de göstermeyen herkes büyük sıkıntıya sokuluyor.

Bu durumdaki insanlar “potansiyel hastalık yayıcısı ve bulaştırıcısı” muamelesine maruz bırakılarak temel hakları gasp ediliyor.

Elbette ki sağlık hakkı da temel bir hak. Ve genel sağlığı korumaya yönelik tedbirleri almak, devletin en önemli görevlerinden biri.

Ama genel sağlığı koruma gerekçesiyle sağlıklı insanların eğitim, çalışma, seyahat gibi temel haklarının kısıtlanması olacak şey değil.

Zorunlu ve istisnaî hallerde ancak kanunla yapılabileceği anayasa hükmüne bağlanmış olan kısıtlamaların talimatla çıkarılan Bakanlık genelgeleriyle insanlara dayatılması da.

Bu durum diğer tüm uygulamalarında olduğu gibi burada da demokrasi ve hukuk ölçülerini hiçe saymayı alışkanlık edinerek iş gören tek adam rejiminin yeni bir “marifet”i.

Dayatmaya itiraz edenlerin maruz bırakıldığı ağır itham, hakaret ve aşağılamalar ise psikolojik terör boyutuna ulaşmış vaziyette.

Oysa Prof. Dr. Zekeriya Yerlikaya’nın PCR şartı için ifade ettiği gibi, “Bu uygulamaya gerek yok. Bu karar gözden geçirilmeli. Hastalık belirtisi gösterenler kendilerini bilir.”

Ve yine Yerlikaya’nın belirttiği üzere, elbette ki “Belirtilerde doktora gitmeyen, bile bile hasta haliyle işe gelmeye kalkan ve topluma karışanlar için caydırıcı tedbirler alınabilir.” 

Ama bu tedbirlerin hasta olmayan, sağlıklı insanlara da dayatılması kabul edilemez.

Aynı şekilde, pandemi sürecindeki aşırı yoğunluğun yükü altında ezilip yorulan, bunalan ve üstüne üstlük hakları gasp edilen sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mağduriyetler de.

Okunma Sayısı: 3250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ömer

    11.9.2021 18:08:05

    https://youtu.be/HPVVUVAFWbY ( Zekeriya Yerlikaya) beyin bu videoyu izlemesini istirham ediyoruz. Kendisi gibi ilim adamı olan meslektaşının bilimsel verilerle konuşmasına ne cevap verecek şahsından dinlemek isteriz. Şimdiden kendisine teşekkür ederiz.

  • Osman

    11.9.2021 17:13:41

    Allah razı olsun Kazım Bey Aşı ve teste kimse zorlanamaz Korona bir projedir Özgürlük leri kısıtlayarak baskı ile İnsanlar köle yapmak istiyorlar

  • Tahsin

    11.9.2021 15:28:04

    Önemli detaylar için yazarı tebrik ediyorum. Prof. Zekeriya Bey yorumunuzda bireysel tercihlerde zorlama yoktur yazmışsınız. Aynı ülkede miyiz? Tr'de mi yaşıyorsunuz? Burda öğretmenler ,işçiler vs. zorla aşılanıyor. Tehlikenin farkında mısınız?

  • Zekeriya Yerlikaya (Prof. Dr.)

    11.9.2021 13:06:43

    Devletimizin ilgili organlarının pandemi ile ilgili aldığı tedbirlere baştan beri destek veriyorum. Uzmanlık alanım Kimya'dır. Sosyal medyada PCR testi ile ilgili bir sağlıkçı olarak değil bir vatandaş olarak görüşümü belirtmiştim. Kazım bey de buna atıfta bulunmuş. Yanlış anlaşılmaya fırsat vermemek için ve görüşlerinin daha bilinmesi için bu açıklamayı yapıyorum. Birçok vatandaş gibi uygulamanın zorluğuna dikkat çektim. Aşı olmayı destekliyorum. Bu konudaki görüşlerim nettir. PCR'ın okullara çocuklara yapılması ile ilgili Sayın bakanımız Dr. Fahrettin Koca açıklama yaptı ve "velilerin izni olmadan bu uygulama yapılmayacak" dedi. Lütfen toplum sağlığı için devletimizin aldığı kararlara uyalım. Bireysel tercihler de aşı vb konularda zaten bir zorlama yoktur. Niyetimiz hayr, akıbetimiz hayr olsun...

  • Sema Nur Gül

    11.9.2021 09:34:30

    Millet uyanmış, mugalata ve cerbeze ile iğfal olunsa, devam etmeyecektir. Hakikat telakki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile, o aldatmalar ve mugalatalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşâallah... Bediüzzaman Said Nursi

  • Sema Nur Gül

    11.9.2021 09:33:48

    "İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Meselâ, nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için, bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen birşeyi gösterip, vehmini tahrik edip, kova kova, tâ damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi, çok ehemmiyetsiz evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hattâ, bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer." Yapılan aynen budur salgın bahanesiyle sürekli korku vererek hak ve hürriyetlerimizi baskıyla dayatmayla kısıtlayarak, elimizden almaya çalışmalarıdır. Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet, meşveret ve adalet..

  • Sema Nur Gül

    11.9.2021 09:26:33

    Kaleminize yüreğinize sağlık ağabey..Allah razı olsun.. Rabbim sizi ve ailenizi ahirzamanın dehşetli şahıslarından fitnelerinden baskılarından tuzaklarından korusun, muhafaza buyursun..

  • Toprak

    11.9.2021 09:00:26

    Bu akıl tutulmasını dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Resmen akıllarımız ile dalga geçiliyor. Belirtisiz semptomsuz hastalık tabiri türettiler bir de. Milleti işinden gücünden ediyorlar, sapasağlam insanlar karantinaya alınıp mağduriyetler yaşatılıyor tüm topluma. Herkes hakkını hukukunu bilip de ses çıkarmadıkça doz artıyor git gide. Çevremizden duyduğumuz mağduriyet örnekleri artıyor. İnsanlar o haldeki şu an, hukuki anlamda da hakkını arayamayacak, derdini anlatamayacak şekilde çembere sokulmuş. Rabbim rahmetini lütfunu göndersin tez zamanda. Bunları bile isteye insanlığa yaşatanları da Allah’a havale ediyoruz.

  • Murat

    11.9.2021 07:08:49

    Allah razı olsun harika ve çok isabetli bir yazı. Biz istibdatın her türlüsüne karşıyız. Hakiketler inşaallah ortaya çıkacaktır zaten.

  • Hüseyin Çetinsoy

    11.9.2021 01:46:37

    Bu konunun uzmanı olan dünya çapında tanınmış virolog ve mikrobiyologlar da ısrarla aşı uygulamasını derhal durdurulmasını aksi halde varyantların hızla artıp virüsün daba da güçleneceğini ifade ediyorlar. Yani sizin de daha önceki yazınızda ibelirttiğiniz "doğal bağışık" durumuna geçilmesini istiyorlar.

  • Hüseyin Çetinsoy

    11.9.2021 01:37:36

    Ayrıca ülkemizde böyle bir araştırma ve açılananların takibi de yapılmıyor. Peki o zaman doktorlarımız hangi cesaretle bu aşılama uygulamasını savunabiliyor? Bu büyük bi vebal ve kul hakkını gerektirmez mi?

  • Hüseyin Çetinsoy

    11.9.2021 01:32:40

    CDC (Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) 14 Aralık 2020 - 6 Ağustos 2021 arasında uygulnan aşı adaylarının toplam 571.831 kişide yan etkiye sebep olduğunu; bunun 77.490 kişide ciddi seyrettiğini ve 12.790 kişide de ölüme yol açtığını açıkladı. Bu da akut denilen kısa vadedeki sonuçlar. Uzun vadede neolacağı meçhul. Hani aşı güvenliği?

  • Nurcan Bolat

    11.9.2021 00:26:41

    Kazim gulecyuz abimizin kalemine saglik cok isabetli bir yazi olmus artik istibdat heryerde herseyde tez zamanda hepsinin bitmesi duasiyla insallah🤲

  • Cenk Çalık

    11.9.2021 00:25:02

    Harika bir özet olmuş. Dayatma kabul edilemez. Birkaç ay sonra foyalar meydana çıkacak ümidindeyim. Hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

"Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

“Büyüdük, ama işsiz kaldık“

3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

Salgında yalnız bırakıldık

Esnaf: Patlama noktasına geldik

Gözyaşları içinde anlattı

23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

Satılık konutta fiyatlar zıpladı

Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Psikolojik linç
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Bu dile alışmayın, alıştırmayın
Osman Yiğit

Dershanede kalmak
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Bediüzzaman dosyası heyecanı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Yıllar erken mi bitti?
Risale-i Nur'dan

Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
Ali FERŞADOĞLU

Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?
H. Muharrem OKUR

İzmir’de bulutlar dağılıyor

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.