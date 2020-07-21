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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Seçim kararını iktidara bırakmayın

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Temmuz 2020, Salı
Muhalefet partilerinin erken seçim kararını da iktidar partisinin ve özellikle küçük ortağının karar ve inisiyatifine bırakan yaklaşımını, işin doğrusu yadırgıyor ve buna bir mana veremiyoruz.

Bu kararı niye onlar versin?

Böyle bir beklenti, “Dayatmacı ve sorumsuz politikalarıyla memleketi daha da berbat hale getirsinler” anlamına gelmez mi?

Kötüye gidişin daha ileri boyutlara taşınması, ülkeyi hem içeride, hem dışarıda daha büyük ve ciddî sıkıntılara sürüklemez mi?

Aralarında 28 Şubat ve Ergenekon tetikçilerinin de bulunduğu “derin” kadrolar tarafından kuşatılarak yönlendirilen tek adam rejimine yaptırılan fâhiş hatalara yenilerinin ilâvesine fırsat verilmesi kabul edilebilir mi?

Gelinen noktada hiç kimsenin böyle bir lüksü ve hakkı olmadığını; tam tersine bu gidişata mümkün olan en kısa zamanda son vermek için tabiri caizse topyekûn bir seferberlik başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun için evvelâ Mecliste grubu bulunan ve temsil edilen partiler inisiyatif almalı; demokrasi ittifakına dönüştüğü ifade edilen Millet İttifakını daha da genişletmek için gereken adımlar çok hızlı bir şekilde atılmalı.

AKP’den ayrılanlar tarafından kurulan yeni partilerin seçime girmesini engellemek için iktidarın gündeme getireceği bariyerleri boşa çıkaracak ve işlemez hale getirecek formüller üretilerek sür’atle hayata geçirilmeli.

Ülkenin en âcil ihtiyacının adalet ve demokrasi eksenli bir dayanışma olduğu, böyle düşünen herkesçe kabul edilen bir gerçek olduğuna ve bu fikir her geçen gün daha fazla kabul gördüğüne göre, münferit, kopuk ve dağınık stratejilerle oyalanmaktan artık vazgeçilip hızla bu hedefe kenetlenilmeli.

Bu noktada, milletin sandıkta verdiği muhalefet görevini de hakkıyla yerine getiren rahmetli Demirel’in performansını hatırlamakta fayda var. Demirel’in yaptığı etkili ve dinamik muhalefetin kitlelerdeki karşılığı miting meydanlarında seslendirilen “Silkele Demirel, düşecekler” sloganlarında ifadesini buluyor ve sandıkta da netice veriyordu.

Şimdi de hukuksuz, adaletsiz, dayatmacı, dışlayıcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı gerilim siyasetlerinin bunalttığı kitleleri sürükleyecek bir sinerjinin oluşturulmasına ihtiyaç var.

Bunun için AKP’den kopan kitlelerin beklentisine cevap verecek bir dayanışma şart.

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  • Hüseyin İlhan

    21.7.2020 09:37:43

    Muhterem Kazım bey bugün ülkenin ihtiyacı hak,hukuk,adalet ve demokrasidir. İktidarın tekeline aldığı medya ile muhalefetin sesi kısışmış olsada yazınızda belirttiğiniz gibi çare her zaman bulunur.Bu bazen yollara düşerek bazen her bir ferde ülkenin durumunu anlatıp doğru yolu göstererek olur. Merhum DEMİREL siyasetçilerimizin meşru dairede çare bulunmasını gösteren büyük bir idareci ve siyaset adamıdır. DARBE lerin,darbecilerle kolkola gireniihanet içindekilere karşı en iyi mücadele demokratik yollarla verilen çileli,cefalı olsada meşru dairedeki hareketlerdir. Muhalefetin sesini medya ile boğanlar şimdi de sosyal medya tertipleri ile boğmak istemek ve menhus planlarını harekete geçirmek istemektedirler. Öyle ise sokak sokak,mahalle mahalle ve kapı kapı her bir ferde ulaşıp yapılan yanlış ve ihanetleri anlatmak olmazsa olmazıdır.

  • Ali Kiren

    21.7.2020 08:57:41

    Aslinda bunlara hic bir sey birakilmamali.

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