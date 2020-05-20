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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tarihe düşülen notlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Mayıs 2020, Çarşamba
Geçen günlerde Yeni Asya’da peş peşe iki manşete konu olan çok önemli değerlendirmeler çıktı. Bazı pasajları burada da kayda geçirmekte fayda görüyoruz.

Biri, AKP eski İstanbul İl Başkanı iken, ayrılıp Gelecek Partisinde parti sözcüsü olarak siyasete devam eden Selim Temurci’nin:

“Bu ülkede helâlleşme, kucaklaşma olmadan yeni bir geleceğe yürümemiz mümkün değil. Şu KHK’larla ilgili olarak eğer o insanlarla bu millet, bu devlet helâlleşemezse yeni bir geleceği asla tasavvur edemeyiz. Zulüm üzerine yeni bir gelecek asla tasavvur edilmez. Mutlaka helâlleşmemiz gerekiyor. 

“15 Temmuz gecesi telefonlarını dahi açacak cesareti olmayan adamların nasıl baş tacı edildiğini gördüm. 15 Temmuz’u toplumu kutuplara ayırmak için kullananlar 15 Temmuz ruhundan nasiplenmemiş insanlardır. Canımızla uğraştığımız böyle bir zamanda bile toplumu ayrıştırma peşinde olanların 15 Temmuz’u kullanmaları şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır. 

“O geceye kadar bizimle, değerlerimizle mücadele edenler eğer bugün Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye karar vermişlerse o tabloyu çok iyi değerlendirmemiz lâzım.”

(https://www.yeniasya.com.tr/politika/kutsallar-kutuplasma-araci-yapiliyor_520093)

Diğeri de Prof. Dr. Tanel Demirel’in:

“2015’ten itibaren AKP çok daha devletçi, milliyetçi ve otoriter bir çizgiye yöneldi. Böylece geleneksel TSK duruşu ile kendisi arasındaki ideolojik mesafeyi de çok daralttı.

“Yenilenen İstanbul seçimlerinde, az da olsa iktidarı terk etmemek için seçim yenilgilerini darbe diye sunmaya çalışanlar çıktı.

“İktidar ve muhalefet kanadının sertlik ve gerilimden beslenen uç unsurları birbirlerini işaret ederek kendi katı duruşlarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Her iki kanattaki makul çoğunluk ise sesini duyuramıyor ve birbirini besleyen kısır döngü devam ediyor.

“Yine de umutsuzluğa kapılmamak lâzım. Siyasette her an yeni fırsat ve imkânlar doğabilir. Liberal demokrasi kolayca kurulan ve sürdürülebilen bir rejim değil. Demokrasiyi önemseyenlerin bu uğurda karınca kararınca çaba göstermekten başka çareleri yok.”

(https://www.yeniasya.com.tr/gundem/makul-cogunluk-sesini-duyuramiyor_520004)

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