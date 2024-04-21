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21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İnsan

Kenan Toprakçı
21 Nisan 2024, Pazar
“İnsan bir damla su misali” diyor ya şair. Evet insan su misali kayıp gidiyor. Başta bir damla iken, git gide bir derya oluveriyor.

Yaşanmışlıklar içinde sevinç ve hüzün rüzgârlarında dalgalandıkça kabarmakta, kabardıkça köpürmekte. Derya içinde, derinleşmekte.  

Beklenilen bir gece vaktinde, ay, aşığının arkadaşlığıyla hemhal olup yakamoz misali göz kırpmaktır sahile.  

Sonra sahilde selamete, rahata, huzura varıp inci taneleri misali kum tanelerinin bağrında yok olmak, her bir damla ile bir birinde tefani olmanın ve son demde doğuma vesile olmak, tüm nebata ve nihayetinde insanlığa ab-ı hayat olmaktır hilkatindeki gaye. Amaç ve gaye hedef ise o yolda kulaç atmak hatta bazen akıntıya zıt hareket, zahiren zor gibi olsa da imkânsız değil. Müşkül olan hilkat, amaç ve gayeye ters ve zıt yaşamaktır. Yoksa derya içinde damla olmak, hilkat mucibinde, yaşamak, yaşayanlarla, yaşamak isteyenlerle deryaları aramak, bulduğunda sıkı sıkı sarılmak, enaniyetini o derya da eritebilmek, bir gün güneşin hararetiyle buharlaşsa da tasa ve endişesinden kurtulmaktır.  

Yaradanı bilmek, mahlukatlığının farkına varmak, acizliğini ve fakirliğini tanıyabilmek. Koca bir deryada bir damla olarak cürmünü ve çapını bilme şerefine ermek, rahmet deryasından nasiplenmek her babayiğidin harcı değil. Hele ki bugünkü kadar bulanık suların olduğu bir ortamda temiz ve duru kalabilmek hiç de kolay değil.  

Ey masiva içinde bir damla kadar bile ehemmiyeti olmayan gafil insan. Kara kalemle yazılan bahtına, kaderine farklı renkler katma. Temiz ve pak dimağına ecnebi his ve hissiyatlarla, batıllarla ıdlal etme. Kazancına hile ve haram karıştırma, dünya için uhrevi kazançlardan vazgeçme. İkilemde kalma. Tarafın hak ve adaletten yana olsun. Yüzünde nur olsun ki ilgi ve alaka ile aranan, dinlenilen, bilinen ol.  

Damla olarak yola çıkıp derya olabilen, deryalar içinde kendini muhafaza edebilen, kendine ve deryaya katkı veren bir damla olarak, göç vakti ölümün sıcaklığı ve hararetiyle buharlaşıp gök yüzüne çıkıp başka bir alemde yoğunlaşarak tekrar damla olarak dirilme anında rahmet ve merhamete nail olmayı cümle damlalara nasip etsin.  

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