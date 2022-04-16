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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman korkmadı - 3

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
16 Nisan 2022, Cumartesi
Halktan korkan insanlar ne yazık ki İslamiyeti tam manasıyla yaşayamıyor. Bir yerlerde taviz veriliyor. Ama susarsak kaybediyoruz hadis-i şerifte de diyor: “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Bundan daha açık bir hüküm olabilir mi? Konuşursam zarar görürüm endişesiyle birçok Müslüman haksızlıklar karşısında susuyor. Bugün baktığımızda hakikati aşikar söyleyen kimler var. Yeni Asya bu noktada mühim bir vazife üstleniyor. En kötü iftiralara maruz kalma pahasına konuşuyor, susmuyor. Gerçekten Hakkın yanında, Haksızlığın karşısında bir duruş sergiliyor... Bütün sorulara Risale-i Nur penceresiyle bakabilmek, çözümler sunabilmek için 52 yıldır tavizsiz istikrar çizgisini bozmuyor. Biz de bu güzide yayınlara destek vermeliyiz. 

Bediüzzaman hiçbir zaman korkmamış. “Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz” diyenlere, “Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ân’a ait dellâllığımdan ve kuvve-i mâneviye-i imaniyeden ise, elli bin nefer değil, yanlışsınız, meslek itibarıyla elli milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun!” diyerek meydan okuyor.

Evet vazife başında iken siperi bırakıp kaçanlar en ziyade yara alanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir. Bizler de korku damarını kullanarak vazifelerimizi aksattırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Zaten ecel birdir değişmez. Bu hakikati bilmek, kadere iman etmek insana büyük teselli veriyor.

Ve unutmayalım ki, büyük bir dava var ve bu davanın sahibi bizi muhafaza ediyor inşaallah.

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