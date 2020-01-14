İkinci 50 yıla doğru

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım yüzyılını tamamlayan Yeni Asya, ikinci 50 yılına yeni bir kampanya ile hazırlanıyor.

21 Şubat’ta yayın hayatına başlayan Gazetemiz, hazırlanan kampanya ile okuyucularına bronz, gümüş, altın, platin, elmas kart üyelikleriyle özel muhtevalar sunuyor. Risale-i Nur setleri, e-gazete aboneliği, Barla, Kıbrıs, Avrupa ve Avustralya’ya gezi ve konaklama fırsatlarıyla şevk vermeye devam ediyor. Bizi ebediyete götüren dâvâmızda yarı yolda bırakmamak için, hislerimizi taze tutuyor. Bu noktada şevkimize şevk katacak böyle kampanyalara da ihtiyacımız var.

Hem sesimizi daha çok insana duyurabilmek, hem de elli yıl önce dikilen bu filizi daha da sağlamlaştırmak için, Yönetim Kurulunca başlatılan bu kampanyaya eminim ki Yeni Asya’ya gönül vermiş her okuyucu ses verecek. Kimi kazançlarıyla, kimi gönülleriyle kuvveti yettiğince bu muhabbet zincirine dahil olacaktır.

Nihayetinde Yeni Asya, Risale-i Nur’un en ehemmiyetli vazifesi olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi, bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde, kudsî bir iman ve Kur’ân vazifesini ihlâsla yapmaya çalışıyor. Çağın sorunlarına ikna edici, pratik çözümler sunan Risale-i Nur’u neşreden Yeni Asya, “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” diyen Bediüzzaman’ın sözünü, bu vazifeyi omzuna alarak yerine getiriyor.

Yarım asrın tecrübesini taze bir şekilde omuzunda taşıyan Yeni Asya, Dünyanın her tarafına ulaşarak dal budak salan Nur hizmetinin neşrini gaye edinerek, âlem-i İslâmı aydınlatmaya devam ediyor. Geriye dönüp elli yıla baktığımızda, Yeni Asya’nın şanlı tarihini görebiliyoruz. Kazanılan haklı davalar, değişmeyen çizgiler, yan yana duran omuzlar... Bizi nice elli yıla bu değerler götürecek inşaallah.

Bu yolda sağlam adımlarla 50 yıldır giden Yeni Asya, zor zeminlerden, fırtınalı zamanlardan geçse de hak bildiğini söylemekten vazgeçmedi. Sadık ve ihlaslı okuyucularıyla büyük fedakarlıklarla bugünlere geldi. Şimdi de ileriye gidecektir inşaallah.

Yeter ki birliğimizi bozmayalım.