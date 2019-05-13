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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hediye edilen cami: Hünkâr Camii

Kübra ÜNÜVAR
13 Mayıs 2019, Pazartesi 00:40
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Osmanlı devleti ne de güzel eserler bırakmış Dünya’nın her bir köşesine. Yine o nadide eserlerden birine çeviriyoruz ufkumuzu. Saraybosna’nın kurucusu İshakoğlu İsa Bey tarafından yapılıp, Fatih Sultan Mehmed’e hediye edilen Hünkâr Camii. Klâsik Osmanlı mimarisine sahip olan cami, 1480’de Sırp despotu Vuk Grgurevic Brankovic’in Saraybosna’ya yaptığı saldırıda yandı. Cami, 1565’te Kanunî Sultan Süleyman tarafından yeniden inşaa ettirildi.

İsa Bey’in kabri burada olabilir

Hünkâr Camii, ilk inşa edildiğinde ahşap bir yapıya sahip olup bir baskın sonucunda yanmış ve 1566-67 yılları arasında tekrar yapılmıştır. Bugünkü Hünkâr Camii ise tek kubbeli ve kare planı ile 16. yy Osmanlı mimarisini yansıtıyor. Seksen küsur mezar taşı bulunan haziresinde bir rivayete göre İsa Bey’in kabri bulunuyor. Caminin mimarisine baktığımızda mavi tonlarının hâkim olduğu mihrap sade geometrik şekiller ve bitki motifleriyle, yeşil ve sarı tonlarına sahip ahşap minber ise zarif mimarisiyle dikkat çekiyor. Mihrabın iki yanında Osmanlı dönemi şamdan ve mumluklar yer almakla beraber üzerinde Allah ve Muhammed yazıları bulunuyor. Yüksek bir görünümü olan mihrap fazla süslü olmamakla beraber ve zarif bir görüntü sunuyor.

Zarif ve sadelik

Camiye dışarıdan göz gezdirdiğimizde ise, giriş kapısının üzerinde celi sülüs hatla Hasan ve Hüseyin, caminin doğu ve batı cephelerinde ise dört halifenin isimleri yazılı. Kubbenin sütunlarla kesiştiği noktalarda mavinin farklı bir tonuyla süslenmiş mukarnaslar, caminin sade yapısına hoş bir görüntü katarak ziyaretçilerini büyülüyor. Osmanlı mirasının en canlı örnekleriyle dolu olan Saraybosna’da akla gelen ilk eser, zarif ve sadeliğiyle kitaplara konu olan Hünkâr Camii oluyor.

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