Malezya’nın simgesi: Zahir Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Modern ve klâsik çok sayıda mimarî eserin yanı sıra, birbirinden güzel camilerin yer aldığı Malezya’ya çeviriyoruz rotamızı. Olağanüstü mimarisiyle Zahir Camii dikkatimizi çekiyor. Malezya’da bulunan ve yapımına 1912 yılında başlanan cami 1915 yılında tamamlanıyor. Cami Malezya’nın önemli yerleşim yerlerinden biri olan Kedah’ın tam merkezinde yer alıyor. Bununla beraber, Zahir Camii, Malezya’nın en büyük ve en eski camilerinden biridir.

En güzel 10 camiden biri

Caminin özelliklerine baktığımızda hâkim olan ana renk beyazdır. Kubbeler, minareler ve oldukça geniş avlusu tamamen beyaz renktedir ve bu sadeliği de onu diğer camilerin arasından kolaylıkla öne çıkarıyor. Malezya’nın en güzel camilerinden biri olan Zahir Camii’nin mimarisi son Sultan Muhammed Zeynel Abidin’in kendine özel tasarımlarından esinlenilmiştir. Bunun yanı sıra, Malezya’da bulunan Zahir Camii, dünya üzerindeki en güzel 10 camiden biri olarak seçilmiştir. Zahir Camii, 5 adet büyük kubbesi ve küçük kubbelerinin yanı sıra heybetli görünüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Zahir Camii’nin dış cephesinin güzelliğinin yanı sıra, asıl göz alıcı kısmının iç kısmı olduğunu dikkatlerden kaçmıyor.

Her yıl Kur’ân yarışmaları yapılıyor

Caminin, duvarlarına yerleştirilen aydınlatmaları sayesinde iç görünümü muhteşemdir. Hiçbir camide bulunmayan en güzel özelliklerinden biri de Zahir Camii’nin avlusuna döşenen mermerler üzerindeki çiçek ve yapraklardan oluşan süslemelerin olduğu söylenebilir. Zahir Camii’nin oldukça büyük ve gösterişli bir kapısı bulunuyor. Ayrıca caminin büyük ve siyah renkli beş kubbesi İslâm'ın beş şartını simgeler. Edindiğimiz bilgilere göre, Alor Setar'ın merkezinde bulunan cami, devletin resmî camii ve mahallî Müslümanların ana camisidir ve burada her yıl Kur’ân okuma yarışması düzenleniyor. Ayrıca, 1821'de Siyamlılara karşı ülkeyi savunurken ölen Kedahlı savaşçılar da buraya gömülmüştür.

