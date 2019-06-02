"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın tarihî: Halil-ür Rahman Camii

Kübra ÜNÜVAR
02 Haziran 2019, Pazar 01:17
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı Şanlıurfa peygamberler şehri olarak kabul ediliyor.

Urfa’da özellikle Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl de dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca üç semavî dine ev sahipliği yapan Ulu Cami, Fırfırlı Cami, Selahaddin Eyyubî Camii, Halil-ür Rahman Camii ve Hasan Paşa Camii gibi birbirinden eski camiler, mimarisi ve hikâyesiyle insanı tefekküre sevk ediyor. Bizler de bu kadar yapıyı içinde barındıran şehirde en çok dikkatimizi çeken Halil-ür Rahman Camii'ne rotamızı çeviriyoruz. Cami, Balıklıgöl’ün hemen yanında yer alıyor.

EVLİYA ÇELEBİ BU CAMİDEN BAHSEDİYOR 

Balıklıgöl'ün yanında yer alan caminin hikâyesine bakıyoruz. Cami, halk arasında Döşeme Camii veya bünyesinde bulunan Hz. İbrâhim’in makamından dolayı Makam Camii adlarıyla anılıyor. Cami, Medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü makamdan meydana gelen bir yapıdır. 504 tarihinde Rahip Urbisyus tarafından Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem adına kilise olarak inşa edilmiştir. Meryem Ana Kilisesi olarak kayıtlara geçen bu kilise, Abbasi Halifesi Memun döneminde camiye dönüştürülmüştür. Minaresi, Selâhaddin Eyyubî'nin yeğeni El Melik'ül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından 1211-1212 yıllarında onarılmıştır. Yapı, Kanunî Sultan Süleyman döneminde restore edilmiştir. 

Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde bu camiden "İbrahim Halil Tekkesi" olarak bahsediyor. Caminin kare gövdeli minaresinin süslemelerinden dolayı Bizans dönemine ait Meryem Ana Kilisesi'nin çan kulesi olduğu düşünülüyor. Caminin İç mekânı incelendiğinde sadece kireçle sıvanması, süslemeye yer verilmemesi ise dikkat çekiyor. Caminin batı cephesinde, nesihle kartuşlar içine yazılmış altı satırlık kitâbe bulunuyor.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliâmları durdurun
    📷

    Karikatürler

    Kudüs yalnız değildir

    Devler Ligi'nde şampiyon Liverpool oldu

    İlk günden üzücü haberler

    5 milyar dolarlık tasarruf mümkün

    Silah kazasında şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu dualarla uğurlandı

    Af seçimden önce gelebilir

    Şimdi de Bedir istismarı

    6 milyar TL’lik bayram tatili

    Yavaş, memurlara verdiği sözü tuttu

    Türkiye’nin lokomotifi inşaatta büyük düşüş

    En kötü kısmı daha başlamadı

    Müslüman aileye insanlık dışı ayrımcılık

    MEB'den 'LGS' açıklaması

    Türkiye 570. maçında Özbekistan karşısında

    TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'den ilk mesajlar

    135 milyar dolar fakirleştik

    THY'den bilet iade kolaylığı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Paket var, peki adalet var mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’a veda ederken
    Genel

    Katliâmları durdurun
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ın Ramazan’da zuhuru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayramınız mübarek olsun Üstadım!
    Durmuş Ali İnci

    Hacı Kadir’den düşündüren sözler
    Rifat OKYAY

    Eğer yapsak, yapmasak...
    Mehmet KARA

    27 Mayıs’ı hatırlarken
    Genel

    Kudüs yalnız değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.