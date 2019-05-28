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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Yüzyılın Mirası: Alaca Camii

Kübra ÜNÜVAR
28 Mayıs 2019, Salı 01:23
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezleri arasında yer alan Makedonya yüzyıllar sonra bile imparatorluk mirasını bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Kalkandelen olarak da bilinen Tetova şehri iki kız kardeş tarafından inşa ettirilen Alaca Cami ile ön plana çıkıyor.

2 KIZ KARDEŞ İNŞAA ETTİRİYOR

Caminin özellikleri de oldukça dikkat çekicidir. Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yer alan Alaca Camii diğer adı Şarena Camiya, iç ve dış süslemeleri dolayısıyla özel bir örnek olarak kabul ediliyor. Caminin dış cepheleri dörtgen şeklinde renkli kalem işleriyle süslü olan caminin İç dekorasyonda ise benzerine rastlanmayan, Osmanlı döneminin şehirleri ile Mekke manzaraları yer alıyor, bir rivayete göre Debreli iki usta tarafından bezenen caminin, motiflerinde şehir ve manzara tasvirleri barok-rokoko süslemeler, hat ve bitki motifleri yer alıyor. 1495 yılında Hurşide ve Mensure Hanım adlarında iki kız kardeş tarafında yaptırılan cami 17. yüzyıl sonlarında Kalkandelen'de meydana gelen yangında büyük hasar görmesi üzerine, 1833 yılında zamanın meşhur muhafızlarından Recep Paşa’nın oğlu mutasarrıf Abdurrahman Paşa tarafından yeniden inşa edilerek genişletiliyor.

OSMANLI-TÜRK MİMARİSİ HÂKİM  

Caminin içinde sekiz köşeli bir türbe bulunuyor. Bu türbenin içinde camiyi ilk inşaa ettiren iki kız kardeş yatıyor. Caminin hemen yanında abdest almak ve civardakilerin su ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir şadırvan da bulunuyor. Caminin iç bölümünde ise, duvarların dış kısmında Osmanlı-Türk barokuna ait müthiş bir resim dekorasyonu hâkimdir. Bu canlı ve yoğun dekorasyonda geometrik ve bitki motiflerinin yanı sıra bina tasvirleri hâkimdir. Resimlerle donanmış duvarlar camiye göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırıyor.

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