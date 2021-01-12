"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

120 bin kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

12 Ocak 2021, Salı 14:30
Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri tarihi, kültürel zenginlikleri ve tabii güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen 2020 yılında 120 bin 917 kişi katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı kararla 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan turlar, 23 Ağustos'ta yeniden başladı.

Peribacaları, tabii kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma kilise ve otelleriyle ünlü Kapadokya'yı hava koşullarının uçuşa müsait olduğu günlerde binlerce turist gökyüzünden izledi.

SHGM verilerinden derlediği bilgiye göre, yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 157 gün, kuvvetli rüzgar, yağış gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle de 80 gün balon turu düzenlenmedi.

Balonların 128 gün havalanabildiği Kapadokya'da, 120 bin 917 yerli ve yabancı turist manzarayı kuş bakışı izledi.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu turlarına, ocakta 26 bin 394, şubatta 11 bin 481, martta 9 bin 400, ağustosta 3 bin 201, eylülde 16 bin 164, ekimde 28 bin 692, kasımda 16 bin 847, aralıkta ise 8 bin 738 turist katıldı.

"Günde 3 bin yolcunun uçabildiği bir kapasite başka yerde yok"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Tevfik Ölmez, koronavirüs ile mücadele nedeniyle sıcak hava balon turlarının birçok gün gerçekleştirilmediği 2020'nin aksine aşı çalışmalarının umut verdiği 2021 yılının daha hareketli geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Kapadokya'nın ticari sıcak hava balon uçuşlarının dünyada en yoğun gerçekleştirildiği merkez olduğunu vurgulayan Ölmez, "Geçen yıl sıcak hava balon turları ağustos ayından itibaren ivme kazandı. 2020'de 120 binden fazla yerli ve yabancı turist bu muhteşem manzarayı gökyüzünden izledi. Bu yıl, mart nisan ayında aşılama çalışmaları yapılır ve uçak sayıları da artarsa eski seviyelerimize ulaşırız diye düşünüyoruz. Kapadokya, sıcak hava balonculuğunun merkezi konumunda. Fransa'dan Kenya'ya kadar birçok yerde balon turu düzenleniyor ancak günde 150 balonla, 3 bin yolcunun uçabildiği bir kapasite başka yerde yok. Kapadokya'daki balon turu, dünyada yapılması gereken aktiviteler içinde gösteriliyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    FBI: 70 binden fazla ihbar aldık

    'Engelli olmanız Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı öğrenmeye engel değil'

    120 bin kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

    Kar yağmasını sabırsızlıkla bekliyorlar

    İran'dan uranyum çalışmalarına ilişkin yeni açıklama

    Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

    KVKK'den WhatsApp hakkında resen inceleme

    Çin'deki karantina tedbirleri genişletildi

    İstanbul'da sağanak bekleniyor

    SSB projelerini yabancı firmalara aktaran 6 şüpheli yakalandı

    Trump, Washington DC'de 'acil durum' ilan etti

    Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

    Denizli'de deprem

    'Millet İttifakı'nda dağılma yok

    Trump yönetiminden giderayak Küba kararı

    Geçinecek kadar kazanamıyorlar

    28 Şubat’ı Erdoğan’la geri getirdiler

    Dünyada son 24 saat

    'Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılacak'

    'Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cumhur” çözülürken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat’ı Erdoğan’la geri getirdiler
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın nebisine iftira mı?
    Cevher İLHAN

    “Düşünce suçluları ülkesi”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Kaçın kaçın! Sel geliyor…
    Genel

    'Millet İttifakı'nda dağılma yok
    Faruk ÇAKIR

    İcraattan ne haber?
    Ahmet BATTAL

    Üniversiteler politika merkezidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.