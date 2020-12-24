2021 “İstiklâl Marşı yılı” oluyor

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imza sahibi olduğu ve AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” olmasını ihtiva eden düzenleme kabul edildi.

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, Meclis Başkanı Şentop ile AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti ortak önerge verdi. Yapılan oylamada önerge kabul edildi.

Bu kapsamda İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici madde eklenmesini ihtiva eden düzenleme kanun teklifine eklendi. Düzenlemeyle 2021, “İstiklâl Marşı yılı” olacak. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklâl Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma faaliyetleri düzenlenecek.

“Bir direnişin destanı”

Önergenin gerekçesinde, İstiklâl Marşı’nın, büyük şair ve dâvâ adamı Mehmet Âkif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Millî Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevî eseri olduğu belirtildi. İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğu vurgulanan gerekçede, Mehmet Âkif Ersoy’un mısralarının, Millî Mücadele’nin ruhunu temsil eden, sadece lâfzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı yansıttığını ifade edildi.