26 tarihi çeşme tekrar suyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2021 yılında tarihî yapıları yaşatmak ve bu yapıları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ederken, 26 tarihi çeşmeyi de tekrar suyla buluşturdu.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, İSKİ 2021 yılında, Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden olan Kırkçeşme Su Yolu üzerinde yer alan Eğri Kemer ve Kovuk Kemer ile Bozdoğan Kemeri’nde restorasyon çalışmalarına devam etti. Yine Üsküdar 3. Ahmet Çeşmesi, Patrikhane Çeşmesi, Sineperver Valide Sultan çeşmelerindeki restorasyon uygulamaları ve Hatice Sultan Çeşmesi’ndeki restorasyon tamamlanarak İstanbulluların kullanımına açıldı. Yine 2021 yılı içerisinde Avrupa Yakası’nda 17, Asya Yakası’nda 9 olmak üzere 26 çeşmeden yeniden su akmaya başladı. İSKİ’nin tarihi su yapılarına yönelik yatırımlarına 2022’de de devam edeceği bildirildi. Bu çerçevede, Sultan 2. Mahmut Bendi’nin yenileme işlemleri için hazırlıkların sürdürüldüğü belirtildi. İstanbul - anka

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