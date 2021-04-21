600 yıllık Cami eski ihtişamına kavuşuyor

Muğla’nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Beçin Antik Kenti’ndeki 600 yıllık Yelli Cami restorasyondan geçiriliyor.

Menteşoğulları Beyliği’ne başşehirlik yapan Beçin Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antik kentteki Yelli Cami de eski ihtişamına kavuşturulması ve yeniden ibadete açılabilmesi için titizlikle restore ediliyor. Beçin Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, surların dışında medrese ve hamamla külliye olarak inşa edilen, kompleksin en büyük yapısı camiyi 6 asır sonra yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi. AA

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