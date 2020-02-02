7. CNR Kitap Fuarı açılıyor

Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7. kez kapılarını ziyaretçilere açacak. CNR Holding’den yapılan açıklamaya göre, söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300’ün üzerinde faaliyete ev sahipliği yapacak olan fuar, yerli ve yabancı 300’ü aşkın yayınevi ve 550’nin üzerinde markanın kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 - 16 Şubat’ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 7’nci kez kitapseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 300’ün üzerinde yayınevi ve 550’yi aşkın markanın katılacağı fuarda kitapseverleri söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350’den fazla faaliyet bekliyor. Bu yılki CNR Kitap Fuarı’nın onur konuğu Başkomser Nevzat karakterini oluşturan, dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Ahmet Ümit oldu. Yeni kitabı “Aşkımız Eski Bir Roman” ile hayranlarının bir kez daha dikkatini çeken Ahmet Ümit, fuar kapsamında düzenlenecek imza gününde kitap tutkunları ile bir araya gelecek. AA

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