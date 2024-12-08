Ankara kitap fuarı bugün sona eriyor

ATO Congresium’da devam eden 21. Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Yazarımız İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

YASİR ÖZER- İLYAS KARVAR - ANKARA

Haftasonu vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretiyle devam ediyor. Okuyucular hem kitap alıp, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkânı buluyor. 250’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı bu seneki fuara ilgi yayınevlerini memnun etti. Her yıl iki sefer yapılan ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar bugün sona erecek. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın son gününde kitaplarda daha fazla indirim yapılması bekleniyor.

Başta Risale-i Nur Külliyatı ve Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türk meali olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin ilgisi ile karşılandı.

Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunarken, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat B-703 numaralı standlarına beklediklerini söyledi. Kara, fuara girmek için saatlerce bekleyen kitapseverlerin, bu durumdan şikâyetçi olmadıklarını görmelerinin, kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifade etti.