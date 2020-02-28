Ankara Kitap Fuarına bekliyoruz

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Ankara Kitap Fuarı, bugün başlıyor.

Yeni Asya Neşriyat Ankara’da 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar boyunca yazarlarımız kitaplarını imzalayacak, okuyucularıyla sohbet edecekler.

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