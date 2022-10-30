"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Ankara kitap fuarında son gün

30 Ekim 2022, Pazar
Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Yazarlarımızdan İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Kayseri’de kitap bayramı - ''Gözümde en değerli stand burasıdır''

ATO Congresium’da düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar bugün sona ediyor. 10 gün süren fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken geçtiğimiz dün de kitapseverler fuara girebilmek için saatlerce sıra bekledi. Kitapseverlerin fuarın son günü olan bugün de yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. 

İSLÂM YAŞAR KİTAPLARINI İMZALADI 

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Stant görevlileri, başta Risale-i Nur ve yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı ve birçok seçkin eserin büyük ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarını söylediler.

10 gün devam eden fuar boyunca hem binlerce el ilanı, dergi ve tanıtım gazetemiz ücretsiz olarak dağıtıldı. Yazarlarımız fuarda imza günlerine devam ediyor. Dün de yazarlarımızdan İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

RECEP GÖREN - ANKARA

Etiketler: kitap fuarı, yeni asya neşriyat
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret tuzağı

    Zelenskiy'den Rusya'ya gıda krizi suçlaması

    Rusya, tahıl anlaşmasının askıya aldığını duyurdu

    Macaristan'daki "acil durum" uzatıldı

    Dünyanın en uzun yolcu treni

    Güney Kore'deki izdihamda 149 kişi öldü

    Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü

    Çocuk, anneden önce plastikle tanışıyor

    Festivaller iptal ettirdiler ama...

    Kalifiye insanlar bile asgari ücret alıyor

    TÜSİAD: Refah kaybımız yüksek

    'Elbise diktiren yok, tamir yapıyoruz'

    Dünya, ‘temiz enerji’ arıyor

    Norveç ile Rusya arasında casus krizi

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

    Çocuk Market projesi İngiltere’de

    Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

    BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

    2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    Genel

    Asgari ücret tuzağı
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Genel

    Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Festivaller iptal ettirdiler ama...
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Genel

    Güney Kore'deki izdihamda 149 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.