Ankara kitap fuarında son gün

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Yazarlarımızdan İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

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ATO Congresium’da düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar bugün sona ediyor. 10 gün süren fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken geçtiğimiz dün de kitapseverler fuara girebilmek için saatlerce sıra bekledi. Kitapseverlerin fuarın son günü olan bugün de yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

İSLÂM YAŞAR KİTAPLARINI İMZALADI

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Stant görevlileri, başta Risale-i Nur ve yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı ve birçok seçkin eserin büyük ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarını söylediler.

10 gün devam eden fuar boyunca hem binlerce el ilanı, dergi ve tanıtım gazetemiz ücretsiz olarak dağıtıldı. Yazarlarımız fuarda imza günlerine devam ediyor. Dün de yazarlarımızdan İslâm Yaşar okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

RECEP GÖREN - ANKARA