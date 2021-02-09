Atıf Hoca ilim ve dâvâ adamı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 4 Şubat 1926 yılında İstiklâl Mahkemesi’nce idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın 95. ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen anma programına katılmasına yönelik tepkilere cevap verdi.

Mustafa Çiftçi, Atıf’ı ‘ilim, aksiyon ve dava adamı’ olarak tanımlayarak, “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. İstiklâl Mahkemesi’nce 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın 95. ölüm yıldönümünde mezarı başında gerçekleştirilen anmaya katıldığı için eleştirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları söyledi, “1876-1926 yıllarında yaşayan ilim, aksiyon ve dâvâ adamı M. Atıf Efendi’yi geçen yıl da (2020) Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der işbirliğiyle anmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmî, içtimaî ve siyasî yönleriyle ele almıştık. Gayemiz İskilipli M. Atıf Efendiyi tartışmalı alandan ilmî alana çekmek, eserleri ve hayatıyla değerlendirmek, nihaî hükmü aziz milletimizin vicdanına bırakmaktı. Bu yıl da düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik, onun yerine bu yıl Atıf-Der’in organize ettiği şekliyle sade bir kabir ziyareti ve mevlid programıyla sınırlı tuttuk.”