Ayasofya Camii hatıra parası 11 bin TL

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sonrası basılan hatıra paralara 22 ayar altın tasarım da eklendi.

Ürün satışa çıktığında fiyatı 11 bin TL olacak. Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Müzesi için Darphane üç tip özel para basmıştı. Temmuz ayı itibariyle tedavüle giren para 1 TL’nin yanında koleksiyon serisine gümüş, bronz ve gümüş üzerine altın kaplama üç tasarım da eklenmişti. Darphane şimdi de 22 ayar altından 23,3 gram ağırlığında bir para daha tasarladı. Altın koleksiyon parası 11 bin TL’den satışa sunulacak.

Gümüş para 185 TL, bronz para 55 TL gümüş üzerine altın kaplama 250 TL’den satılacak. Nominal değeri 200 TL olarak belirlenen altın hatıra parası 23,3 gram olacak. Toplam 2 bin adet basılarak satışa çıkması beklenen altın parada Darp- hane bir gram eksik veya fazla da olabileceğini potansiyel alıcılar ile teknik özellikler kısmında paylaştı. 38,61 milimetre çapta üretilecek olan koleksiyon parasının kenarları tırtıklı olacak. Ürünün açıklama kısmına ise Fatih Sultan Mehmed’in Vakfiyesi yazıldı.