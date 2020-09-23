Ayasofya’daki yeni keşifler

Ayasofya’yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yer altı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, Uluslararası Ayasofya Sempozyumu’nda bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden (FSMVÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversite ve Ayasofya Müzesi iş birliğiyle Ayasofya’nın müze olarak kullanıldığı dönemde başlayan Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi ile Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yer altı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı. Daha önce girilemeyen yerlere girilerek yeni yer altı mekanlarının keşfedildiği projenin sonuçları sempozyum ile bilim dünyasına sunulacak. Ayasofya’nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan Uluslararası Ayasofya Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 24-25 Eylül 2020’de çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sempozyum YouTube’da Uluslararası Ayasofya Sempozyum hesabından takip edilebilecek. AA

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