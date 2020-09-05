“Bağrıbütün kavunu”na coğrafî tescil

Yozgat’ın Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, halk arasında “yer muzu” diye adlandırılan ilçeye özgü “bağrıbütün kavunu”nun coğrafi işaret tescil belgesi aldığını söyledi.

Koçak, Aydıncık yöresinde yetişen bağrıbütün kavununun coğrafi işaret alması için 2017 yılında Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak proje başlattıklarını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bağrıbütün kavununun 25 Ağustos’ta Aydıncık adına tescillenerek belgesinin verildiğini anlatan Koçak, “Bu, ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişmedir. İlçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olduk. Bu gelişme, özellikle çiftçilerimizin daha fazla ekim yapmasına ve daha fazla gelir etmesine katkı sunacaktır. Bundan sonra daha planlı şekilde pazarlamasını yaparak çiftçilerimize katkı sağlamak amacındayız.” dedi. AA

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