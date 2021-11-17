Bebek kütüphanesi açıldı

Çankaya Belediyesince, 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine yönelik hizmet verecek “Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi” Beytepe Mahallesi’nde törenle açıldı.

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yurt dışında bu tür kütüphanelerden çok sayıda bulunduğunu, bunun Ankara’da ise bir ilk olduğunu ifade etti. Taşdelen, eğitimin ve hayatı tanımanın anne karnından itibaren başladığını ve 0-3 yaş aralığının bu açıdan çok önemli olduğunu dile getirerek, “Bu nedenle bu bebek kütüphanemizin ben çok büyük bir işleve sahip olacağını düşünüyorum. Bebeğin hem bilişsel yeteneklerini hem kavramsal yeteneklerini geliştirecek. Bu anlamda çok önemli buluyorum.” dedi. Kütüphanenin yalnızca bebekler için değil, ebeveynlere yönelik de eğitimler vereceğini anlatan Taşdelen, “Ebeveyneler de burada ebeveyn olarak kişisel gelişimini hızlandıracak, tamamlayacak, öğrenecek. Eğitimleri de bu bebek kütüphanemizde alacak.” ifadelerini kullandı.