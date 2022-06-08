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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman’ın hayatında neşir vasıtasıyla bir yolculuk yaptık

08 Haziran 2022, Çarşamba
Gazetemiz yazarı Yasemin Güleçyüz, Eskişehir’deki seminerinde, dinleyicileri Bediüzzaman’ın hayatında neşir vasıtasıyla bir yolculuğa çıkardı.

SERPİL LALE - ESKİŞEHİR

Eskişehir Şefkat  Kahramanları Yasemin Güleçyüz’ün “Bediüzzaman ve Neşriyat” konulu seminerinde buluştu. Seminerde, Bediüzzaman’ın bereketli ömrünü din hissinin, iman şuurunun, ahlâk ve fazilet mefhumunun asırlara, nesillere telkini ile meşgul olan bir dâhî olduğuna dikkat çekildi. Talebelerine çizdiği hedef ise; Risale-i Nurların vatan ve milletin saadetine vesilesi cihetinin duyurulması, ispat edilmesi en modern neşir vasıtasıyla hem Anadolu’ya hem âlem-i İslam’a ve insaniyete duyurulmasını temin etmek olduğu vurgulandı. Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucuları seminer konusunu niçin neşriyat olarak belirlediklerini böyle ifade ettiler. 

Gazetenin kuruluşu ve günlük lahika mektubu

Sıcak bir günde ve civar şehirlerden katılımla gerçekleştirilen seminerde Yasemin Güleçyüz, Üstad Hazretlerinin 1923 öncesi ve 1923’ten 1950’ye kadar olan tek parti döneminde ve sonrasında gazetelere yaklaşımı, gazetemizin kuruluşu ile beraber Zübeyir Ağabeyin içtimaî konulara bakış açısı, Yeni Asya gazetesinin (1970’ten günümüze kadar) içtimaî hadiseler karşısındaki duruşunu çok veciz şekilde aktardı. Güleçyüz, özellikle Mehmet Kutlular Ağabeyin Zübeyir Ağabeyden iktibas ile “Yeni Asya gazetesi bizim günlük lahika mektubumuzdur!” şeklindeki vecize haline gelmiş sözünü yeniden hatırlatırken, Üstad Bediüzzaman’ın hayatında neşir vasıtasıyla dinleyenleri bir neşriyat yolculuğa çıkardı. Programda seminerin yanısıra yine kermes de düzenlendi. Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucuları farklı bir gün, farklı bir konu, farklı bir seminer, farklı güzel bir misafirle geçirdikleri zamanda değişmeyen tek şeyin uhuvvet, dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade ettiler.

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