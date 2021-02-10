Cami yıkılmasın, güçlendirilsin

İzmir Karaburun’a bağlı Bozköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin simge yapıları arasında yer alan 130 yıllık tarihî cami için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkım kararı alınması yöre halkının tepkisini çekti.

Karaburun Belediye Başkanı CHP’li İlkay Girgin Erdoğan da tarihi Bozköy Camii’nin güçlendirilerek korunmasını istediklerini söyledi. İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.9’luk depremde 130 yıldır ibadete açık olan tarihî caminin ön bahçeye bakan dış duvarında çatlak meydana gelmişti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ibadete kapatılan caminin tarihi özelliğinin korunarak güçlendirilmesini istediklerini belirterek, bu yöndeki görüşlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ilettiklerini söyledi.

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