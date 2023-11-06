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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Depremde yıkılan Antakya Ulu Cami yeniden inşa edilecek

06 Kasım 2023, Pazartesi 14:51
Kahramanmaraş merkezli depremlerde adeta yerle bir olan Hatay'ın önemli simge yapılarından Antakya Ulu Cami, yeniden inşa edilerek ibadete açılacak.

Memlük Devletince 13. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde moloz yığınına dönüştü.

Afet Bölgesi Kazı Başkanlığınca enkaz kurtarma çalışması tamamlanan tarihi camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda moloz ayrıştırma ve rekonstrüksiyona (yenileme ve onarım) yönelik projelendirme çalışmaları sürüyor.

Aralarında mimar, restoratör ve sanat tarihçilerinin de bulunduğu 70'e yakın ekibin titizlikle çalışma yürüttüğü tarihi cami, yeniden inşa edilerek ibadete açılacak.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, caminin 18. yüzyılda kapsamlı bir onarımdan geçirildiğini söyledi.

Antakya Ulu Cami'nin, Hatay'ın en eski ve en büyük camisi olduğu bilgisini veren Masatlı, şöyle devam etti:

"Cami, 6 Şubat'ta tamamen yıkıldı. Antakya Ulu Cami, kadınlar namazgahı, şadırvan, medrese odaları, imarethane, türbe, hazire (çevresi parmaklıklarla çevrili mezar yeri) ve cami etrafını çevreleyen dükkanlardan oluşan bir külliye şeklinde inşa edilmiştir. Caminin deprem öncesi uygulama projeleri mevcut olup, rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanmıştır. İlk etapta enkaz kaldırma, ayıklama, temizleme ve belgeleme çalışmaları devam eden caminin, zemin sağlamlaştırma, depreme dayanıklı statik hesaplara dayalı rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanarak aslına uygun bir şekilde inşa edilecektir."

Masatlı, caminin yeniden inşasının 2,5 yıl kadar bir sürede gerçekleştirileceğini dile getirdi.

AA

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