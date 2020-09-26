Edebiyat ve fikir dünyasına dokundu

Sanatçı Ahmet Şafak, “Hem Okudum Hem de Yazdım” isimli kitabıyla edebiyat ve fikir dünyamıza farklı bir dokunuş yapıyor.

Yirmi yılı aşkın zamandır besteleri ve konserleriyle müzikseverlere ulaşan sanatçı Ahmet Şafak, eş zamanlı olarak kitap yazmayı sürdürüyor. Şimdiye dek altısı roman 16 eseriyle Türk okurlarına hitap eden sanatçı bu kez “Hem Okudum Hem de Yazdım” isimli kitabıyla edebiyat ve fikir dünyamıza farklı bir dokunuş yapıyor.

Ahmet Şafak, eserinde, kitapların ve yazarların kültür dünyamız üzerindeki etkilerini incelerken, günümüzde hala tartışılan konuların geçmişten bugüne sürdüğünü kaydediyor. Kitabının bir tür “ düğüm açmak çabası olduğunu“ söyleyen Ahmet Şafak,bugünü anlamak için en az yüz yıllık fikri ve edebi okumalar yapılması gerektiğini ifade ediyor.