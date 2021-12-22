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22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fihrist Risalesi, Risale-i Nur’un özeti gibi

22 Aralık 2021, Çarşamba
Yeni Asya Neşriyat tarafından neşredilen Fihrist Risalesi hakkında söyleşi yapıldı. Fihrist Risalesinin mahiyeti ve niçin bu kadar ehemmiyetli olduğu anlatıldı.

Alİ DÖNMEZ - İZMİT-YENİ ASYA

İzmit Yeni Asya Temsilciliği; Araştırmacı-Yazar İsmail Tezer ve Osman Yiğit ile Yeni Asya Neşriyat tarafından neşredilen Fihrist Risalesi hakkında, kitabın hazırlanmasında emeği geçen ekibi temsilen söyleşi yaptı. Online çevrimiçi olarak organize edilen söyleşinin 24’üncüsü göreceleştirildi. Kitabın hazırlık safhasından, kitabı neşrederken referans alınan Osmanlıca el yazma nüshadan bahsedildi. Neşredilen kitabın hazırlık aşamasında 7’den 70’e birçok kişinin emeği olduğu ve telifi gibi neşrinin de şahs-ı maneviye mâl olduğu nazara verildi. Online gerçekleşen söyleşi, bu konuda merak edilenlerin sorulmasıyla başladı. Fihrist Risalesi’nin mahiyeti ve niçin bu kadar ehemmiyetli olduğu sualine yazarlar, Fihrist Risalesi’nin ön- sözü mahiyetindeki Takriz’i nazara verip, kitabın mahiyeti hakkında kısaca bilgi verdiler. Takriz’den yola çıkarak; bu asrın çeşit çeşit hastalıklarının deva ve çareleri ve ilâç ve tiryaklarının listesi mahiyetinde bulunan Fihrist Risalesi, onu okuyan herkese, hem hastalığını teşhis hem de o hastalığın çaresini ve adresini tarif eden bir liste olduğu söylendi.

Bu fihriste umum risalelere bedeldir

Kitabın niçin bu kadar önemli olduğu hakkında gelen suale de; 27. Mektub’un Barla Lâhikası’nda, Fihrist Risalesi telif edildiği zaman onu okuyanlarda bıraktığı tesiri mektuplarla Hz. Üstada ifade ettikleri metinlerden ve onun da cevabî mektublarından örnekler verildi: On Beşinci Lem’asıyla öyle misilsiz bir eser daha ilâve buyurulmuş oluyor ki, o şâheserler, böyle şâh bir eseri, o harika bediiyyât böyle bedî bir zübdeyi, o acip telifat böyle acip bir mecmuayı, o azîm hakaik böyle bir azîm külliyât-ı hakaiki ve o Nurlu Risaleler böyle nurlu bir fihristeyi istiyordu. (Hüsrev)

Bu fihriste umum risalelere bedeldir. Hiçbir müellif, yazmış olduğu yüz yirmi kadar kitabının, her birisinin hülâsa-i mealinden ve bilhassa metnindeki âyâtı, birer birer münasip ve manidar bir tarzda, tadat etmek suretiyle Risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla, böyle ehemmiyetli dört Risaleyi vücuda getiremez. (Re’fet)

Özellikle sabah namazı derslerinde okunmalı

Said Nursî; ‘Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Onuncu Şuâ namında yazdığınız Fihristenin ikinci kısmı, bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki: Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyâr ve zaif bir bîçareye bedel, genç, kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için, bundan sonra Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş, tahmin ediyorum. Fihriste Risalesi gösteriyor ki, Risale-i Nur’un herbir cüz’ü, bir âyet-i Kur’âniyenin hakîkatini tefsir eder’ ‘Fihristeyi, taksimü’l-â’mâl tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstad buldunuz’ Devamında, Fihrist Risalesi’nin mevcut Risalelerin ahirinde bulunan Fihriste’den farkının ne olduğu sualine mukabil farklı olan yerler, mevcut kitaplarda olmayan kısımlardan misaller verildi. Yine söyleşide, Fihrist Risalesi’nin Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur arasındaki münabeti çok bariz bir şekilde gösterdiğinden bahsedildi, misaller verildi. Son olarak, yaz ve kış Risale-i Nur programlarında Namaz Derslerinde özellikle Sabah namazı derslerinde Fihrist Risalesi okunması tavsiye edildi. Bir haftada Risale-i Nur Külliyatı’nın künhüne vakıf olup, Risale-i Nur okumaya azami teşvik ettiği belirtildi.

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