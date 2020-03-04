Fransız Yazara Risale-i Nur hediye ettik

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor.

Fuara Yeni Asya Neşriyat da büyük ve görkemli bir stantla katılıyor. 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa. Bu ülke ile yapılan işbirliği doğrultusunda fuar boyunca Fransa edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans, panel ve imza günü düzenleniyor. Fuarın uluslar arası “onur yazarı” Jean Christophe Grange Fransa’da milyonlarca satış yapan kitapların da yazarı.

JEAN-CHRİSTOPHE GRANGE KİMDİR

Fuarda konferans veren ve kitaplarını imzalayan “Fuarın Uluslararası Onur Konuğu” Fransız yazar Jean Christophe Grange’yi Yeni Asya Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Vapurlu ile eski yönetim kurulu üyesi Bilal Sürücü, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara ve Yeni Asya Neşriyat Satış Temsilcisi Osman Yiğit’ten oluşan heyetimiz ziyaret etti. Gerçekleşen sohbetten sonra kendisine Fransızcaya tercüme edilen Risale-i Nur’dan Mektubat ile birlikte 21 Şubat özel sayımız ve dergilerimiz hediye edildi.Sohbet sırasında kendisine Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında bilgi verildi. Üniversite eğitimini aldıktan sonra serbest gazeteci olarak haber ajanslarında çalışan Jean-Christophe Grange, 1994 yılında ilk eseri Leyleklerin Uçuşu isimli kitabını yayımlamıştır. Grange bu kitabının gördüğü ilgiden dolayı yapım şirketlerinin teklif ettiği 8 bölümlük TV dizisine onay vermiştir.Grange’nin adını tüm dünyaya duyuran romanı Kuzuların Sessizliğinden sonra yazılmış en iyi gerilim romanı olarak adlandırılmıştır.

Ankara - Recep Gören