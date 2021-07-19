Gana’nın Sultanahmed’i açıldı

Türkiye tarafından Batı Afrika ülkesi Gana’nın başşehri Akra’da inşa edilen Sultan Ahmet tarzı Gana Millet Camii ve Külliyesi hizmete girdi.

Gana’nın başşehri Akra’da düzenlenen açılış törenine Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmudu Bawumia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda dâvetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, İslâm’ın insanlığın, huzur, güven, refahını hedefleyen ve bunu gerçekleştirecek evrensel ilkeleri ortaya koyan bir din olduğunu belirtti.

Camilerin sadece bir ibadethane olmadığını aynı zaman Müslüman kardeşlerinin, muhabbetlerinin mayalandığı müstesna yerler olduğuna işaret eden Erbaş, “Nerede bir kubbe bir minare varsa, nerede ezan varsa, gökyüzüne yükseliyorsa hiç şüphesiz orada barış ve kurtuluşun çağrısı vardır.” dedi.

Erbaş, İslâm şehirlerinin camilerin etrafında hayat bulduğunun altını çizerek, “İlim irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, merhamet, dünyanın dört bir yanına bu kutlu mekânlardan yayılmıştır.” ifadesini kullandı.

Ganalılar, Cami ve Külliye sevincini yaşıyor

Gana Millet Camii ve Külliyesi’nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anlattı. Sarki Alhaji Musa, Türkiye’nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti. Bugün Gana’da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, “Gana’daki bütün Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye’ye teşekkür ederiz.” dedi. Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti..

“Türkiye’nin emanetine iyi bakacağız”

Gana’da tarihî bir gün yaşandığını dile getiren Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Aisha Futa, “Böyle güzel bir cami, Batı Afrika’nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana’ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Mallam Jabiru Audu da Türkiye’nin Gana’ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, “Bu cami, Akra’yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslâm’a girmelerine vesile olacak.” ifadesini kullandı.

Aisha Humaira ise Gana Millet Camii ve Külliyesi’nin açılışı vesilesiyle Gana’nın farklı bölgelerinden Müslümanların bir araya gelmelerinin çok güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti

Gana'nın başşehri Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan Gana Baş İmamı Osman Nuhu Sharubutu, duâ etti.