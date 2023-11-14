"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

"Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

14 Kasım 2023, Salı 14:55
Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, "Bugün Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve gaddarlık." dedi.

Sanatçı Strik, sinema ve televizyondaki projelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası medyanın tutumunu anlattı.

TRT World Citizen'ın düzenlediği "Humanitarian Film Festival"de (İnsani Film Festivali) jüri üyeliği yaptığını aktaran Strik, bunun kendisi için bir onur ve mutluluk olduğunu vurgulayarak, "İnsani konular, daha fazla dikkat vermemiz gereken şeyler. Bunu filmle işlemek, sesi duyulmayanların sesi olmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Reshad Strik, dünyadaki insani sorunların uluslararası medyada yeterince ilgi görmediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Örneğin Gazze'de yaşananları sosyal medya olmasa bilemeyeceğiz. Bugün Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve gaddarlık. Medyanın son 30 yıldır bölgede yaşanan problemleri es geçmesiyle dünya hassasiyetini kaybetti."

Dünyanın, Filistin halkının yaşadığı dramı artık umursamaz hale geldiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Bugün Batı ülkesinde sokakta ölen bir köpek bile, Gazze'de veya Batı Şeria'da ölen bir insandan daha fazla umursanıyor. Dünya maalesef bu hale geldi. Çok üzücü bir durum bu." dedi.

"Türkiye'deki köyleri gezip yapılması en zor işleri keşfedeceğiz"

Sinema ve belgesel projelerine de değinen Strik, TRT Belgesel'de 4 yıl süren "Ailenin Yeni Üyesi" belgeselinin, kariyeri için çok renkli bir sayfa olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Strik, aynı platformda yayınlanacak "Zorlu İşler" adlı başka bir programa hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye'deki köyleri gezip yapılması en zor işleri keşfedeceğiz. Bir meslek nasıl yapılır, ustaların günlük hayatı nasıldır, izleyenler bunların hepsini öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Bu programın kendisine çok şey kattığına işaret eden Strik, farklı meslekleri öğrenmenin kendisi için de güzel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Reshad Strik, yakın zamanda İslam tarihiyle alakalı bir dizide bir Sahabeyi oynayacağını sözlerine ekledi.

Reshad Strik

Avustralya'da 1981'de dünyaya gelen Boşnak asıllı Reshad Strik, oyunculuk kariyerine 2005'te Avustralya yapımı polisiye dizi "Blue Heelers" ile başladı ve 2006 yapımı "HeadLand" dizisindeki Andy Llewellyn rolüyle tanındı.

Oyunculuk kariyerine 2013'te Türkiye'de devam etme kararı alan Strik, "3 Yol", "Filinta", "Diriliş Ertuğrul" ve "Kervan 1915" adlı yapımlarda rol aldı.

TRT Belgesel'de yayınlanan "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla da tanınan oyuncu, en son ABD ve Bosna Hersek yapımı "Sevap/Mitzvah" adlı kısa filmde rol aldı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    80 siyasi liderden UCM'ye çağrı: "İsrail'in soykırımını" durdurun, katilleri yargılayın!

    "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

    ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasına eleştiri ve Blinken'den Gazze itirafı

    Tüm dünyaya çağrı: 'Gazze'de her geçen dakika hastalar ölüyor!'

    Şehit Polis Lütfü Baykar, Bitlis'te dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dijital dünyadaki en büyük 10 riskten 1'i ''siber saldırılar'' - "Zararlar milyar dolarlar seviyesinde"

    İstanbul'da rahmet sevinci

    Gazze'ye hava saldırıları gece boyunca da devam etti

    Kahramanmaraş’ı geziyorum

    Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor

    Tüm dünyaya çağrı üstüne çağrı! Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu: 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

    Filistinliler Çin kameralarıyla izleniyor

    Avrupa ile köprüler atılırsa Körfez sermayesi de gelmez

    Enflasyonu düşürme niyeti yok

    İflaslar artacak

    Yargıtay’ın suç duyurusu yok hükmünde

    Kredi kartı krizi büyüyor

    Gazze insani bir felaket yaşanıyor! Cesetler çürümeye başladı; Hastalar ölüme terk ediliyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yerli ve millî hukuk” derken asıl hedef
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulûsî Beyin Dersim hatıraları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    AKP’nin müzesindeki kupalar
    Süleyman KÖSMENE

    Ene nasıl bir anahtardır?
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâfa düşüyor?
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden “hukuk tanımazlık”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süeda Yaşar

    Hutbe-i Şamiye
    Ahmet Said Aydil

    Sen bilmezsin beyin bilir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.