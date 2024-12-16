Gerçek bir dava adamının hizmet hatıraları okundu

ADANA’DA BÜRO BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana Hanımlar Neşriyat Komisyonu'nun düzenlenmiş olduğu ‘Büro Tanıtım Günleri’ şevke medar anılar bıraktı. Kasım ayında 5.si düzenlenen Hanımlar büro günlerinde bu ay merhum Mehmet Kutlular’ın İşte Hayatım adlı biyografik kitabı tanıtıldı.

Şefkat kahramanı hanımların lezzetli ikramları eşliğinde Adana Yeni Asya bürosunda gerçekleşen programda, her yaştan Yeni Asya Hanım okuyucularının da katılımıyla bürolarımızın hizmette ne kadar önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekildi. Kitap sunumunda; Mehmet Kutlular’ın çocukluk yıllarında ve tüm hayatı boyunca ona refakat eden hareketli, cevval, korkusuz fıtratının hizmet hayatına ne kadar yön verdiğine vurgu yapıldı. Askerlik yıllarında Risale-i Nurlar’ı tanıyan Kutlular’ın özellikle bu yıllarda günde 15-16 saat Risale-i Nur okuması, dinleyenleri hayrette bırakmakla kalmayıp Risale-i Nur davasının adamı olmanın zorluğu ve ciddiyetinin kavranmasına vesile oldu.

Tesanüd ve uhuvvet içinde olmalıyız

Yeni Asya gazetesinin kuruluş ve yayın hayatına başlamasını bizzat Kutlular’ın hatıralarından okumak sanki o günlere gitmiş gibi dinleyenlerde iz bıraktı. Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular için Yeni Asya gazetesinin ve cemaatinin önemine dikkat çekildi.

Program, hizmet ve davada saff-ı evvel abi ve ablalarımıza lâyık bir gayret, tesanüd ve uhuvvet içinde olmamız gerekliliğine vurgu yapıldı. Adana Yeni Asya hanım okuyucuları, önümüzdeki aylarda programın tekrarlanması ve yayınevimizden çıkan değerli kitapların tanıtılması için dualarla ayrıldı.

MÜŞERREF ÜNAL - ADANA