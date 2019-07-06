Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin yaşatılması için mücadele eden Hasankeyf Koordinasyonu, Hasankeyf için geç değil çağrısında bulundu.

Ilısu Barajı’nın durdurulması, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin yaşatılması için mücadele eden Hasankeyf Koordinasyonu, ‘Hasankeyf için geç değil’ vurgusuyla İstanbul’daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Mehmet Kızmaz, Türk Tabipler Odası Merkez Konseyi Üyesi Dr.Taner Gören, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün katıldı.

Hasankeyf bütün insanlığın

“Bu tarih senin ve benim, bu doğa ve Dicle Nehri hepimizin, Hasankeyf tüm insanlığın” ifadeleriyle yapılan açıklamada, Mehmet Kızmaz basın metnini okuyarak, “Dünyada benzeri olmayan bir evrensel miras alanı olan Hasankeyf için geç değil. Bazı eserleri taşınmış ve kale etrafında devasa set örülmüş olsa bile Hasankeyf için geç değil. Baraj kapakları kapatılsa da geç değil. Baraj gölü dolsa da geç değil” sözlerine yer verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şöyle konuştu: “Hasankeyf’te hem bütçeye hem kültürel varlığa ve insanlık mirasına darbe vuruluyor. Şu anda su tutma işlemi durduruldu, belki tekrar ertelenebilir. Ama bu sırada girişimin ve dayanışmacıların tavrı bizlere neyin yok edildiğini göstermiş oldu.”

“Rant için doğaya saldırıyorlar”

Toplantıda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, “Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki her şeyi rant olarak görüyorlar, Hasankeyf de bunun sonuçlarından biri. Geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi yok ediyorlar. Bir yıkım ve talan varsa bu tüm dünyayı etkilemelidir” dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören, “Rant için doğaya saldırıyorlar. Yüzde 2’lik bir kesim rant için doğaya ve insanlığın değerlerine saldırıyor. Hekim olarak duyarlılığım, bu olay gerçekleştiği zaman birçok insanın sağlığı bozulacak” dedi.

Projenin neresinden dönülürse kârdır

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar ise toplantıda şunları söyledi: “Medyada Hasankeyf’teki eserlerin taşınması mühendislik başarısı olarak gösterilmeye çalışılıyor. Oysa eserleri tarihinden, bağlamından kopararak taşımak bizim için bir koruma faaliyeti sayılamaz. Hasankeyf, yaşamı ve kültürel değerleri bir bütün olarak korunmalı.” Sona yaklaşılmış olsa da Ilısu projesinin neresinden dönülürse kâr olacağını belirten Koordinasyon üyeleri, Bir an önce Ilısu Barajı’nın durdurulmasını ve projenin iptal edilmesini istedi ve “Dicle Vadisini ve en az 11 bin 500 yıllık tarihe sahip Hasankeyf kentini kurtarabiliriz” çağrısında bulundu.

İstanbul – Süreyya Nur İşler