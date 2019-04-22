Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Elite Fuarcılık organizasyonluğunda 20 Nisan’da kapılarını açan ‘3. Hatay Kitap Fuarı’ devam ediyor.

Birbirinden kaliteli yayınevleri ve yazarların katılım sağladığı fuarda Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi görüyor. Yeni Asya Neşriyat, HBB Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuarda, Risale-i Nur’u Hataylılarla buluşturuyor. Fuara özel indirimleriyle okuyucularla buluşan Yeni Asya Neşriyat bütün kitapseverleri standına bekliyor. Hatay – Yeni Asya *** Afyon Kitap Fuarı Sona Erdi AfyonkaraHisar Belediyesi tarafından, AS Fuarcılık işbirliği beraberinde hazırlanan Afyon Kitap Fuarı, sona erdi. 12-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Afyon Fuar Alanı’nda düzenlenen fuarda Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur’un ve birçok eserin neşrini yaparak büyük ilgi topladı. Afyon – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 986

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.