Hürriyet şairini unutmadık

Hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, bir fikir ve düşünce adamı olan Namık Kemal’i vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, bir fikir ve düşünce adamı olan Namık Kemal,1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. Hürriyet, vatan ve İttihad-ı İslâm hakkındaki yazılarından dolayı Kıbrıs’a sürüldü. Sırasıyla Midilli, Rodos ve Sakız adalarına sürüldü. 2 Aralık 1888’de Sakız’da vefat etti. Bediüzzaman’ın İttihad-ı İslâm fikrinde selefleri arasında saydığı Namık Kemal, eserlerinde ittihad-ı İslâmın önemini açık bir şekilde ifade etmiş Türk Edebiyatının tiyatro formunda yazılan ilk eserlerinden olan “Celâleddin Harizmşah’’ isimli eserinde ittihad-ı İslâm görüşlerini net bir şekildegörmek mümkündür. Bediüzzaman Said Nursi, henüz 15-16 yaşlarında Mardin taraflarında olduğunu ve Namık Kemal’in “Rüya” isimli makalesini okuduğunu beyan ediyor.Bediüzzaman,’ Münâzarât’ kitabında, “II. Meşrûtiyetten on altı sene evvel Kemal’in “Rüyası”yla uyandığını” yazar. Eserde bahsi geçen ‘Rüya’ ise Namık Kemal’in hürriyet, demokrasi, vatan, milliyet ve kalkınma gibi kavramlar çerçevesinde siyasi görüşlerini kamuya sembollerle sunmaya çalıştığı ‘Rüya’ adlı makalesidir. İstanbul – Yeni Asya

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