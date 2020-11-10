İkbal 143 yaşında

PAKİSTAN’IN MİLLÎ ŞAİRİ VE İSLÂM DÜŞÜNÜRÜ MUHAMMED İKBAL’İN 143’ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ DOLAYISIYLA ÜLKE GENELİNDE ÇEŞİTLİ SOSYAL FAALİYETLER DÜZENLENİYOR.

Pakİstan’ın millî şairi ve İslâm düşünürü Muhammed İkbal, 143’üncü doğum gününde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Pakistan’da 1877’de doğan İkbal’in doğum günü 9 Kasım’da ülke genelinde hayatının, ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki rolünün, şairliği ve düşünürlüğünün ele alındığı çeşitli sosyal faaliyetler düzenleniyor. Bununla birlikte bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrimiçi platformlarda da İkbal’in hayatının anlatılacağı seminer, konferans ve toplantılar tertip edildi. Öte yandan İkbal’in Lahor kalesindeki Hazuri Bağ’daki kabrinde askerler nöbet değişim töreni gerçekleştirdi. Devlet erkânı ve sevenlerinin katılımıyla Kur’ân-ı Kerîm okunan İkbal’in mezarında, gün boyu ziyaretler yapılıyor. İkbal’in Sialkot’ta doğduğu ev de ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. AA

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