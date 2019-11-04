İsrail mescitleri de yıkmış

Kudüs’teki 58 mescitten 20’sinin şu an ibadete kapalı olduğunu aktaran yazar İbrahim Furkan Özdemir, bunlardan bazılarının tamamen yıkılarak yerine ev, fırın veya kilise inşa edildiğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, daha önce üç yıl görev yaptığı Kudüs’te bulunan başta Mescid-i Aksa olmak üzere tüm mescitleri fotoğraflayarak kitaplaştırdı.

Kadim Kudüs’te bulunan 58 tarihi mescidi tek tek ziyaret eden, fotoğraflayan ve tarihlerini araştıran Özdemir, “Bu mescitler Kudüs’ün tapusudur” dedi.

“Kudüs’ün Hazineleri: Mescitler” kitabını anlatan Özdemir, “Bir gün etrafı mübarek kılınan bu güzel şehre kimin yolu düşerse Kudüs’ün kapılarına, sokaklarına, medreselerine, çeşmelerine, mescitlerine aşina olalım. Bu çalışmayı da bu minvalde hazırlamaya çalıştım” ifadesini kullandı.

Şehirde Müslümanların yaşadığı çevrelerde sosyal hayatın işgal nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan yazar, Kudüs’e gidenlerin Mescid-i Aksa’nın yanı sıra diğer tarihi mescitleri de ziyaret ederek oralardaki Filistinlilerle sohbet etmesinin şehrin yeniden canlanmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Özdemir, bir mescidin resimlerine bakıp tarihini okurken şehrin tam olarak neresinde olduğunu merak edenler için de kitabın sonunda tüm mescitlerin işaretli olduğu bir harita bulunduğunu aktardı.

Osmanlı’dan kalan 15 mescit var

Kudüs’te hüküm süren son İslam devleti Osmanlı döneminde inşa edilen 15 mescit tespit ettiğini belirten Özdemir, şehirdeki diğer mescitlerin tamamına yakınının da yine Osmanlı döneminde tadilattan geçirildiğini ifade etti.

İşgal nedeniyle mescitler kapandı

Kudüs’teki 58 mescitten 20’sinin şu an ibadete kapalı olduğunu aktaran yazar Özdemir, bunlardan bazılarının tamamen yıkılarak yerine ev, fırın veya kilise inşa edildiğini söyledi. Şehirdeki işgalin de mescitleri olumsuz etkilediğine işaret eden Özdemir, “1967’de Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesinin ardından mescitlerin birçoğu ibadete kapanmak zorunda kaldı. Bunlardan bir kısmı daha sonra tekrar açılabildi. Hala kapalı olan bazı mescitlerin yeniden ibadete açılması için İslami Vakıflar İdaresi tarafından başlatılan girişimler ise sürüyor.” dedi.