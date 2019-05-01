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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İstanbul’da Ramazan

01 Mayıs 2019, Çarşamba
Bizim Aile Mayıs sayısında, ‘İstanbul ve Ramazan’ı kapağına taşıyor.

Birçok güzelliği içerisinde barındıran Mayıs ayında Peygamber (asm) müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmed, uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra, İstanbul’u fethetmiş, gerek İslâm, gerek Osmanlı için tarihî bir dönüm noktası yaşanmıştır. Bizim Aile, Ramazan- ı Şerifin de kucaklandığı Mayıs sayısında, “İstanbul ve Ramazan”ı kapak dosyasına taşıyarak; İstanbul’un fethi, İstanbul’da Ramazan, yerli-yabancı birçok misafiri ağırlayan İstanbul’da, Ramazan ayında  ziyaret edebileceğiniz yerler ve fethin sembolü, hüznün sebebi Ayasofya gibi birçok konuya yer veriyor.

Ramazanla şenlenen Dağarcık

16-17 saatlik açlık durumunun olacağı Ramazan ayında, beslenme ayrı bir önem kazanıyor. Sahura kalkmanın ve doğru gıdalar tüketmenin mahiyetine değinilen Beslenme sayfası, Ramazan’a özel tariflerin yer aldığı Mutfak Kitaplığı, tabiî alternatiflerin sunulduğu Doğalı Varken ve her ay olduğu gibi; Dekorasyon, El Emeğim, Ne Yiyoruz? ve daha nicesi sizleri Bizim Aile’nin Mayıs sayısında sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

İstanbul’u müze gibi gezmeyelim

İstanbul’da Ramazan. Şehr-i İstanbul’da, Şehr-i Ramazan. Gül Bahçesi. “İstanbul’u müze gibi gezmeyelim.” Sultan Mehmed. Şeair-i İslâmiyenin Azamı: Ramazan-ı Şerif. İstanbul’da Ramazan. Atik Valde’den İnen Sokakta. “Ayasofya, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevrilmeli” Meryem. Kadınları ifsad projeleri ve Hanımlar Rehberi Bin gözle ağlamak. Bir Anneler Günü hatırası. Esma-i Hüsna. Dindar kadınların evlilik tercihleri-4. Sabrı öğrenmenin öğreticiliği. Seninle güzel! Ramazan’da beslenme. Tabiî fermantasyon elma sirkesi. Ne yediğimizi bileceğiz. Tasarımda mermer. İftar ve sahurda hafif tatlılar. Cevşen-ül Kebir’den duâlar. Şık servis örtüleri. Bulmaca. Âsitane.

Vefatının sene-i devriyesinde Meryem Tortuk

Bundan üç yıl önce Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşan Bizim Aile’nin değerli Yayın Kurulu Üyesi ve Yazarı Meryem Tortuk, hakkındaki düşünce ve hatıralarla bir kez daha rahmetle yâd ediliyor.

Bir Anneler Günü hatırası  

Mayıs’ın bir mahiyeti de Anneler Günü’nü içinde barındırıyor olmasıdır. Ruha dokunacak cümlelerle, anneye olan özlemin, hasretin ve anıların dile getirildiği özel çalışma sizleri bekliyor.

Etiketler: bizim aile
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