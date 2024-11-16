İstanbul Kitap Fuarı 500 bin okuru ağırladı

bu yıl ana teması “Çocukluk Şenliktir!” olan fuar büyük bir ilgi görerek, geniş bir kitleye ulaştı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl ana teması “Çocukluk Şenliktir!” olan “41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”, 510 bin 815 okuru ağırlayarak, geniş bir kitleye ulaştı. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Kasım’da gerçekleştirilen fuarda, söyleşiler, imza günleri, paneller, çocuk etkinlikleri, atölyeler tanıtımlar ve ödül töreni gibi birçok etkinlik yapıldı. Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer’in uluslararası konuklar arasında yer aldığı etkinlikte, çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı. Okurların, yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulduğu imza salonlarında uzun kuyruklar oluştu. Toplamda 502 kültür etkinliği ve 3 binden fazla imza günü düzenlendi. AA

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