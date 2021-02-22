Kafkas Kartalı Şeyh Şamil hürriyet mücadelesi verdi

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi “Şeyh Şamil: Mücadelesi ve Tasavvufi Yönü” başlıklı çevrim içi bir panel gerçekleştirdi.

Vakfın YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinlikte Şeyh Şamil’in hayatı ve dini anlayışı ele alındı. Yalova Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Çelik’in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özsaray ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak konuşmacı olarak yer aldı. Şeyh Şamil’in Türkiye’de 1980’lere kadar akademi dışında ilgi konusu olduğunu anlatan Prof. Dr. Mustafa Budak, onun daha çok Kafkasya kökenli yazarlar tarafından hatırlanan bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Budak, Kuzey Kafkasya’nın 19. yüzyıldaki özgürlük mücadelesinde, “Kafkas Kartalı” olarak anılan ve bölge halklarının siyasi ve dini önderi olarak bilinen Şeyh Şamil’in gayretleri ve çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bizde yaygın olarak kullanılan adıyla Şeyh Şamil’in gerçek adı Ali’dir. Literatürde Şeyh Şamil’in yanı sıra İmam Şamil olarak da geçer. Özellikle Soğuk Savaş döneminde ABD’de Şeyh Şamil’in Ruslara karşı mücadelesi üzerine çalışmalar yapılmış. Bunları okuduğumuzda Şamil’in, Ruslara karşı 25 yıl süren başarısının kaynaklarının ne olduğunu anlattıklarını görüyoruz. Şeyh Şamil, bir Kafkasyalı olarak etrafına aldığı müritleriyle beraber hareket kabiliyeti yüksek, küçük birliklerle mücadelesini yürütmüştür.”