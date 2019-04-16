Kitap insanın kendini bilmesini sağlar

Gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar, kitap okumanın faydalarına değinerek “Kitaplar, insanların kendisini bilmesini ve okumasını sağlar” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsü sona erdi. Yaklaşık 300 yazar ve şair ile 150 yayınevinin Denizliler ile buluştuğu fuar 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı fuarın onur konuğu ise Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak oldu. Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluştuğu fuarda pek çok yazar da imza günü ve konferans düzenledi. Fuar programı kapsamında çok sayıda ünlü yazar kitapseverlere kitaplarını imzalayıp söyleşiler yaptı. Yeni Asya Neşriyat’ın da bulunduğu fuara gençlerden yoğun ilgi görüldü. Fuarda Yeni Asya gazetesi yazarlarından İslam Yaşar ve Süleyman Kösmene, hem kitaplarını imzaladı hem de kitap alan okuyucularıyla kısa sohbetlerde bulundu. Öte yandan 20-29 Nisan terihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Hatay Kitap Fuarı’na katılacak olan Yeni Asya Neşriyat tüm kitapseverleri standına bekliyor.

Gençler fuarlara ilgi duyuyor

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar, 3. Denizli Kitap Fuarı’nı değerlendirdi. 10 gün süren fuarda okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayıp sohbetlerde bulunan Yaşar, kitap ve fuarların önemini anlattı. İslam Yaşar, “Kitap Fuarları, bir memleketin kültüre verdiği değeri ve kazandığı seviyeyi gösterir. İnsanların ilgisi kitaba yöneldiği zaman aslında biraz da kendisine yönelmek demektir. Eğer insan kendini bilirse ve okursa, o nisbette gelişir. Kitaplar, insanların kendisini bilmesini ve okumasını sağlar. Onun için kitapları hem insanın seviyesi hem kültürün seviyesi olarak görmek mümkün. Bu cihetten bakınca son yıllarda Büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’nun şehirlerine de kitap fuarlarının yayılmış olması hassaten gençlerin gösterdiği ilgi milletimizin geleceği açısından ümit vermektedir. Bu nedenle kitap fuarları daha da genişletilmelidir” şeklinde konuştu.

Fuarın onur konuğu Gazetemizin eski ressamlarından Denizlili gazeteci, şair ve yazar Gürbüz Azak oldu.

Kitapla doğrulara daha kolay ulaşırız

3. Denizli Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayan Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Süleyman Kösmene, “Yazı alanım dini konular. İnsanlarımızın gerek ihtiyaçtan, gerek yeni sorunların gün yüzüne çıkmasından dolayı sorduğu sorular önümüze geliyor. Çoğu zaman yaşanan hayattan gelen sorular. Bize de çok şey öğretiyor. Biz kitaplı bir milletiz. Kitaba iman bizim iman esaslarımızdandır. Böyle kitap fuarları herkesin gündeminde kitabın olmasını sağlıyor. Kitap merkeze alınıyor. Kitabı önemsediğimiz zaman yanlışlardan kolay kurtuluyor, doğrulara daha kolay ulaşıyoruz. Bu açıdan fuarları önemsiyoruz. Fuarlardan çok memnunum fırsat buldukça katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Kitap bizi farklı dünyalara taşır

Fuara hem gezmeye, hem de kitap almaya gelen eğitimci emekli öğretmen Süleyman Uzunoğlu, fuarı çok başarı bulunduğunu kaydetti. Fuarı düzenleyen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Uzunoğlu, kitap okudukça medeniyet seviyesinin geliştiğine dikkat çekti. Fuarın kendilerini kitaplarla ve dostlarıyla buluşturduğunu belirten Uzunoğlu, “Kitap insanın ufkunu geliştiriyor. İnsanı ilimle, irfanla buluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda bizi kitap farklı dünyalara taşıyor. Fuar aslında bu açıdan çok önemli. Bu nedenle ben başkanımız Osman Zolan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: ‘Okumanın önemi her geçen gün artıyor’

Zaman zaman fuara uğrayarak hem yazarları hem de yayınevlerini dolaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitap okumanın önemine değindi. Okumanın öneminin her geçen gün artığına dikkat çeken Başkan Zolan, belediyelerin vatandaşların kitap okumalarını sağlamak için gerekli ortamları oluşturmaları gerektiğini söyledi. Kitabın değerini ve okumanın kıymetini artık herkesin bildiğini dile getiren başkan Zolan; kitapların, çocuklara gençlere ve her yaştaki insana kolay ulaşmasını sağlamak gerektiğini kaydetti. Kültür, sanat, kitap, konuşma, eğitim noktasında en üst noktada belediyelerin rol alması gerektiğini ifade eden başkan Zolan, “Her şeyin başı okumayla başlıyor. Buna fırsat oluşturmamız gerekiyor. Bizler belediye olarak o ortamları oluşturmamız ve seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

MEHMET CEBE - DENİZLİ