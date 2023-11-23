Kitap okuyucusu olmak iyice zorlaştı

Okuyucular tarafından büyük ilgi gören Şanlıurfa 6. kitap fuarı, kitap fiyatları yüksek olmasına rağmen yine de kitaba ilgi güzel oldu. biz de Şanlıurfa Yeni Asya topluluğu olarak yayınlarımız ve Risale-i Nurlar ile insanları tanıştırmak üzere yerimizi aldık.

Ali Tahir Ünverdi - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 6. Kitap Fuarı’na kavuştu. Fuar, 18-26 Kasım 2023 arasında okuyuculara açık olacak. Okuyucular tarafından büyük ilgi gören fuarda, kitap fiyatları yüksek olmasına rağmen yine de kitaba ilgi güzel oldu. Bu kadar kitapsever bir araya gelince biz de Şanlıurfa Yeni Asya okuyucuları olarak yayınlarımız ve Risale-i Nurlar ile insanları tanıştırmak üzere yerimizi aldık. Hayat pahalılığına rağmen kitap okurları kitaba olan ilgiyi bırakmadılar. İnsanlara Risale-i Nurları tanıtmak, reyona gelip hizmet eden gönüllü gençlere nasip oldu. Fuarın ilk günleri yoğun ve güzel geçti. Her yaş grubundan onlarca insan Risale-i Nurları tanımaya geldi.

Risale-i Nurlara ilgi büyük

İlk gün ilk imza sloganıyla fuara gelen yazarlarımız Sebahattin Yaşar ve Ahmet Battal, okuyucularına kitaplarını imzaladı ve onlarla sohbet ettiler. Okuyucular hem imzadan hem de yazarlar ile yaptıkları sohbetlerden memnun oldular. Yazarlarımız, fuardan genel olarak memnun olduklarını ve Yeni Asya’nın doğruları yazan, güven veren bir marka olduğunu, kitap fiyatları yüksek olmasına rağmen, okuyucunun adeta okumaya, kitap almaya gayret ettiğini dile getirdiler. Yeni Asya reyonunda hizmet eden gençler, “Risale-i Nurlara ciddi bir ilgi var. İmzaya gelen yazarlarımıza okuyucuların ilgisi güzeldi. Biz de burada sabahtan akşama kadar hizmet etmekten memnunuz. İnsanlarla tanışıyoruz. Kitapları tanıtıyoruz. Bu hem bize hem okuyuculara iyi geliyor. Kitabı anlatmak için okumak gerekiyor. Biz de hem okuyor hem de anlatıyoruz” dediler. Yeni Asya Neşriyat temsilcisi Said Yetim, “Kitap severleri reyonumuza bekliyoruz. Şartlarımızı zorlayarak indirimli satışlar yapıyoruz. Herşeye rağmen kitapla yaşamaya, kitapla kalkınmaya ve Bediüzzaman Said Nursi’nin tavsiyesine uyarak, cehaletle savaşmaya devam edeceğiz” dedi.