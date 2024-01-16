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16 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Kitaplar sayesinde cehaletten kurtulacağız

16 Ocak 2024, Salı 13:47
Çukurova 16. Tüyap Kitap fuarı açıldı. Adana Valisi tarafından yapılan açılışta, ‘Kitabın önemine ve toplumu değiştirmedeki ve geliştirmedeki gücüne’ dikkat çekildi.

ÖMER IŞIKAKDOĞAN - BERHAT ŞENBAYRAM - ADANA

16. Adana Tüyap Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat da katıldı. Açılış gününde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asya Neşriyat standına da uğrayarak başarılar diledi. Stand görevlisi Süleyman Uçar ise, Vali Köşger’e, “Topluma faydalı eserler neşrediyoruz. Okumak, sosyal problemlerinizin çözüm noktasıdır. Devlet kurumlarımız, okumanın önündeki engelleri kaldırmalıdır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Validen Yeni Asya’ya tebrik

Standda ayrıca yazarımız Sebahattin Yaşar ile konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Yeni Asya Neşriyat’ı hizmetlerinden ve fuara katılımından dolayı tebrik etti.


Yazarımız Sebahattin Yaşar Vali Köşger’le sohbet etti ve yayınlarımız hakkında bilgi verdi.

Yazarımız Yaşar da Adana valimizle sohbet etti ve yayınevi kitapları hakkında bilgi verdi. Yaşar, fuarla ilgili olarak, “Kitapla kalkınacağız. Kitapla sosyal, siyasi sıkıntılardan, cehaletten kurtulacağız. Ciddi kitap pahalılığına rağmen, insanlar şartlarını zorlayıp kitaptan kopmamaya çalışıyor. Aslında bu şartlarda kitaba ilgiyi sürdürmeye devam eden okurları tebrik etmek lazım.” dedi. Fuarda hizmet eden gençler de okurlarımızı reyonumuza bekliyoruz dediler.

Önce dinlemeyi öğrenmeliyiz

Adana’da “Aile İçi İletişim” konulu seminerde de konuşan eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar, “Aile içinde genelde büyükler söz sahibi olunca konuşan da onlar oluyor. Çocuklar ve gençlere genelde söz hakkı kalmıyor. Bu doğru değil. Dinlenmeyen bireyin ortamdaki aidiyeti zayıflıyor. Sonra da anne baba gençlerimizle konuşulmuyor, bizi dinlemiyorlar diye şikayetçi oluyor. Ne yapıp edip evlatlarımızı dinlemeyi başarmalıyız. Çünkü dinlemezsek, dinlenmeyiz” şeklinde konuştu.

Her şey ailede konuşulmalı

Sebahattin Yaşar, gelen sorular üzerine de, “Müslüman ailenin de bu gün iletişim problemleri var. Evlatlarımız ebeveyn dışında başkalarıyla konuşma ihtiyacı hissediyorsa, iletişim problemi var demektir. Herşeyi aile içinde konuşabilmeliyiz. ‘Konuşan aile ve okuyan aile’ye kavuşmalıyız. Bunun da yolu birlikte de okumaktır. Çocuklar sözlerden ziyade davranışlara bakıyorlar” dedi. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde gençler Sebahattin Yaşar’a pek çok iletişim soruları sordular.

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