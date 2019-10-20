Klâsik Türk İslâm sanatları kurslarda yaşatılacak

MillÎ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Anadolu Klâsik İslâm Sanatları Araştırma Derneği (AKİSAD) iş birliğinde öğrenciler ve çeşitli meslek dallarından kursiyerlerin katılımıyla Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde klasik Türk İslâm sanat dallarında eğitimlerin verildiği kurslar açıldı.

İmam hatip lisesi öğrencilerinin yanı sıra doktor, hâkim, akademisyenlerin de aralarında olduğu Türk, Fas, Afganistan ve Tunus uyruklu kursiyerler haftanın 7 günü devam edecek kurslarda kanun, keman, ney, Hüsn-i hat ebru, tezhip gibi 17 branşta kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Kurs sonunda sanat dallarının ruhunu bozmamak için sertifika yerine icazet belgesi vereceklerini aktaran AKİSAD Başkanı Hattat Bekir Er, şunları kaydetti: “Sertifika, diploma ve başarı belgesini kapsayan icazet belgesi var. Hoca icazet verir, bu bin yıllık sistemdir. Bu sayede klâsik sanatlar günümüze bozulmadan geldi. O yüzden sertifika vermiyoruz.” AA

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