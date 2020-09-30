Külliyat kampanyasına Nevşehir’den destek geldi

Yenİ Asya Neşriyat’ın herkes okusun diye her bütçeye uygun olarak düzenlediği ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası 750 TL yerine 480 TL ile satışa sunulmuştu.

Okuyucuları tarafından yoğun ilgi gören kampanyaya Düzce’nin ardından Nevşehir’den de destek geldi. Nevşehir Temsilciliğimiz ‘Herkes okusun’ diyerek kampanyanın afişlerini şehirdeki reklâm bilbordlarına astırarak duyurdu. Kampanyanın son gününde/günlerinde bu fırsatı kaçırmak istemeyen okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hatdan sipariş verebilirler. İstanbul – Yeni Asya

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