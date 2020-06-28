"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Mahzun mabedden i’tizar

28 Haziran 2020, Pazar

Ey feth-i Mübin sembolü mahzun Ayasofya

Ağlar senin ah hüznüne gönlümdeki Asya

 

Ey Fatih’imin nur dolu gerçek yüzü ma’bed

Ancak bilirim senle huzur hep dola millet

 

Peygamberimin müjdesi ey semt-i mübarek

Binlerce de Ashab sana ruh verdi severek

 

Allah’a ibadet için inşa edilirken

Hakk’ın erişir lâneti tahvil seni eden

 

Feth eyleyenin vakfiyesinde bu ibare

Allah korusun âlemi ısmarlaya nâre

 

Gayretsiz olan bizleri bilmiş olacak ki

Vakfiyyesinin üstüne tel’inini yazdı

 

Gelmez yakamız bir araya acaba niçin?

Ecdadımızın vakfına bi-ganemiz için

 

Fatih’in o mirası ki tebdili, cinayet

Hâlâ da müdahil değiliz işte hıyanet

 

Kâfi görürüm kubbelerinden ki ezanlar

Çınlarsa da ruhum ve de hazzın bulur anlar

 

Zincir vuruyor mabedimin üstüne eller

Şahid oluyor bunlara binlerce gönüller

 

Kır zinciri Fatih çabuk ol matemi bitsin

Ulvî bu duâya uzanan mutlaka sensin

 

Ey toprağ-ı mevt serpilen üstünü de silke.

Aç gözlerinin kalbini nevm bes sen ey ülke!

 

Binlerce de arlar bize ruhum Ayasofya

Gör ağlıyor ah hüznüne gönlümdeki Asya

 

Geçmişte övündük yüce fethini unuttuk

Sabret diyerek vah nice mefkûreyi yuttuk

 

Hem der ki lisan-ı hal ile ey kardeşi mü’min!

Tutsaklığım ol, bitse selâmeti umumun

 

Ben suçlu mu? Yıllarca kelepçem de çözülmez

Binlerce de zulm hak mı ki ettim, kim üzülmez

 

Birşeyleri söyler bize Fatih’ten emanet

Allah için olsun hadi kardeş hele gayret

 

Bayram gecikir... Kurtuluşun yok ki diyorsun

Ey millet-i âciz sitemim sanadır anlamıyorsun

 

Silkin gözümün nuru ki bitsin bu esaret

Vallahi gelir ülkene dik dur ki saadet

 

Hiç olmasa bak kardeşinin çığlığı... Duy gör,

Sultan yüce Ahmet düşüyor gönlüne bin kor

 

Hisset bunu Allah için Yakub gibi inler

Hissiz kim olur ardı kulak summ gibi dinler

 

Artık çıkamaz oldu bu tahribe ne bir ses

İkbali düşündük geçiverdik hele tam es

 

Mahcub, çekilip mis yuvamızdan ararız set

Mazide denirdi neye niyyet neye kısmet

 

Hakk’ın hatırından geçerek tam da günaha

Tadhir edemez bizleri çöllerdeki vaha

 

Gerçekte fütuhat olur ancak hele itmam

Sembol esir olsa o fetih hem olur ibham

 

Kâbe’m de edilmezse tavaf, fethi sayılmaz

Mescidi hoş Aksa kapanır... Kutsî bizim olmaz

 

İstanbul’umun fethi o Sofya ile hem tam

Camiliği vermez iseniz feth nice tamam?

 

Haremine sokulmazsan iki rekât kılamazsan

Tavafını yapamazsan buna fetih denilir mi?

 

Saadetin haremidir fütuhatın önemlidir

Fetih onunladır tamam vatanımın yüreğidir

 

SABAHÎ çok konuşma kim ihanet damgası yersin

Bilirim ıztırabın çok hem içten hakkı söylersin

Hasan Şen / Trabzon

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Baskı ve korkutma ters tepiyor

    Uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor

    550 tane diri fay var

    İnfaz yasasıyla sokaktaki uyuşturucu bağımlıları arttı

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    'Sınav kitapçığı paylaşımı yapan aday hakkında yasal süreç başlatıldı'

    Kahvaltılık çikolata fiyatına bal olmaz

    Trabzonspor'dan kritik puan kaybı

    İşçi de, işveren de tedirgin

    Küresel salgında vaka sayısı 10 milyonu geçti

    Dev toz bulutu ABD'ye ulaştı

    Bakan Koca: 2 haftada 1000'in altına inebiliriz

    Fenerbahçe 3 puana 3 golle uzandı

    İtalya'da ölüm sayısı tek haneye düştü

    'Diyalog için Ramallah'ı ziyarete hazırım' diyen Gantz'a Filistin'den cevap

    Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz

    Libya ikinci Suriye olma yolunda

    Aynı aileden 5 sivili şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

    Şehit Yunus Gül, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    AYM yine iptal eder

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz eşiği ve Kemalist tahkim
    Genel

    Baskı ve korkutma ters tepiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Roller değişti mi?
    Ahmet BATTAL

    Semboller ve samimiyet
    Genel

    İnfaz yasasıyla sokaktaki uyuşturucu bağımlıları arttı
    Mehmet KARA

    CHS için “Ne idiği belirsiz” yakıştırması
    Genel

    Uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor
    Adnan NACİR

    Büyük resmî görüş
    Rifat OKYAY

    Cennet hazineleri mi dağıtılıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.