Mahzun mabedden i’tizar

Ey feth-i Mübin sembolü mahzun Ayasofya
Ağlar senin ah hüznüne gönlümdeki Asya
Ey Fatih’imin nur dolu gerçek yüzü ma’bed
Ancak bilirim senle huzur hep dola millet
Peygamberimin müjdesi ey semt-i mübarek
Binlerce de Ashab sana ruh verdi severek
Allah’a ibadet için inşa edilirken
Hakk’ın erişir lâneti tahvil seni eden
Feth eyleyenin vakfiyesinde bu ibare
Allah korusun âlemi ısmarlaya nâre
Gayretsiz olan bizleri bilmiş olacak ki
Vakfiyyesinin üstüne tel’inini yazdı
Gelmez yakamız bir araya acaba niçin?
Ecdadımızın vakfına bi-ganemiz için
Fatih’in o mirası ki tebdili, cinayet
Hâlâ da müdahil değiliz işte hıyanet
Kâfi görürüm kubbelerinden ki ezanlar
Çınlarsa da ruhum ve de hazzın bulur anlar
Zincir vuruyor mabedimin üstüne eller
Şahid oluyor bunlara binlerce gönüller
Kır zinciri Fatih çabuk ol matemi bitsin
Ulvî bu duâya uzanan mutlaka sensin
Ey toprağ-ı mevt serpilen üstünü de silke.
Aç gözlerinin kalbini nevm bes sen ey ülke!
Binlerce de arlar bize ruhum Ayasofya
Gör ağlıyor ah hüznüne gönlümdeki Asya
Geçmişte övündük yüce fethini unuttuk
Sabret diyerek vah nice mefkûreyi yuttuk
Hem der ki lisan-ı hal ile ey kardeşi mü’min!
Tutsaklığım ol, bitse selâmeti umumun
Ben suçlu mu? Yıllarca kelepçem de çözülmez
Binlerce de zulm hak mı ki ettim, kim üzülmez
Birşeyleri söyler bize Fatih’ten emanet
Allah için olsun hadi kardeş hele gayret
Bayram gecikir... Kurtuluşun yok ki diyorsun
Ey millet-i âciz sitemim sanadır anlamıyorsun
Silkin gözümün nuru ki bitsin bu esaret
Vallahi gelir ülkene dik dur ki saadet
Hiç olmasa bak kardeşinin çığlığı... Duy gör,
Sultan yüce Ahmet düşüyor gönlüne bin kor
Hisset bunu Allah için Yakub gibi inler
Hissiz kim olur ardı kulak summ gibi dinler
Artık çıkamaz oldu bu tahribe ne bir ses
İkbali düşündük geçiverdik hele tam es
Mahcub, çekilip mis yuvamızdan ararız set
Mazide denirdi neye niyyet neye kısmet
Hakk’ın hatırından geçerek tam da günaha
Tadhir edemez bizleri çöllerdeki vaha
Gerçekte fütuhat olur ancak hele itmam
Sembol esir olsa o fetih hem olur ibham
Kâbe’m de edilmezse tavaf, fethi sayılmaz
Mescidi hoş Aksa kapanır... Kutsî bizim olmaz
İstanbul’umun fethi o Sofya ile hem tam
Camiliği vermez iseniz feth nice tamam?
Haremine sokulmazsan iki rekât kılamazsan
Tavafını yapamazsan buna fetih denilir mi?
Saadetin haremidir fütuhatın önemlidir
Fetih onunladır tamam vatanımın yüreğidir
SABAHÎ çok konuşma kim ihanet damgası yersin
Bilirim ıztırabın çok hem içten hakkı söylersin
Hasan Şen / Trabzon