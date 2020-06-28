Mahzun mabedden i’tizar

Ey feth-i Mübin sembolü mahzun Ayasofya

Ağlar senin ah hüznüne gönlümdeki Asya

Ey Fatih’imin nur dolu gerçek yüzü ma’bed

Ancak bilirim senle huzur hep dola millet

Peygamberimin müjdesi ey semt-i mübarek

Binlerce de Ashab sana ruh verdi severek

Allah’a ibadet için inşa edilirken

Hakk’ın erişir lâneti tahvil seni eden

Feth eyleyenin vakfiyesinde bu ibare

Allah korusun âlemi ısmarlaya nâre

Gayretsiz olan bizleri bilmiş olacak ki

Vakfiyyesinin üstüne tel’inini yazdı

Gelmez yakamız bir araya acaba niçin?

Ecdadımızın vakfına bi-ganemiz için

Fatih’in o mirası ki tebdili, cinayet

Hâlâ da müdahil değiliz işte hıyanet

Kâfi görürüm kubbelerinden ki ezanlar

Çınlarsa da ruhum ve de hazzın bulur anlar

Zincir vuruyor mabedimin üstüne eller

Şahid oluyor bunlara binlerce gönüller

Kır zinciri Fatih çabuk ol matemi bitsin

Ulvî bu duâya uzanan mutlaka sensin

Ey toprağ-ı mevt serpilen üstünü de silke.

Aç gözlerinin kalbini nevm bes sen ey ülke!

Binlerce de arlar bize ruhum Ayasofya

Gör ağlıyor ah hüznüne gönlümdeki Asya

Geçmişte övündük yüce fethini unuttuk

Sabret diyerek vah nice mefkûreyi yuttuk

Hem der ki lisan-ı hal ile ey kardeşi mü’min!

Tutsaklığım ol, bitse selâmeti umumun

Ben suçlu mu? Yıllarca kelepçem de çözülmez

Binlerce de zulm hak mı ki ettim, kim üzülmez

Birşeyleri söyler bize Fatih’ten emanet

Allah için olsun hadi kardeş hele gayret

Bayram gecikir... Kurtuluşun yok ki diyorsun

Ey millet-i âciz sitemim sanadır anlamıyorsun

Silkin gözümün nuru ki bitsin bu esaret

Vallahi gelir ülkene dik dur ki saadet

Hiç olmasa bak kardeşinin çığlığı... Duy gör,

Sultan yüce Ahmet düşüyor gönlüne bin kor

Hisset bunu Allah için Yakub gibi inler

Hissiz kim olur ardı kulak summ gibi dinler

Artık çıkamaz oldu bu tahribe ne bir ses

İkbali düşündük geçiverdik hele tam es

Mahcub, çekilip mis yuvamızdan ararız set

Mazide denirdi neye niyyet neye kısmet

Hakk’ın hatırından geçerek tam da günaha

Tadhir edemez bizleri çöllerdeki vaha

Gerçekte fütuhat olur ancak hele itmam

Sembol esir olsa o fetih hem olur ibham

Kâbe’m de edilmezse tavaf, fethi sayılmaz

Mescidi hoş Aksa kapanır... Kutsî bizim olmaz

İstanbul’umun fethi o Sofya ile hem tam

Camiliği vermez iseniz feth nice tamam?

Haremine sokulmazsan iki rekât kılamazsan

Tavafını yapamazsan buna fetih denilir mi?

Saadetin haremidir fütuhatın önemlidir

Fetih onunladır tamam vatanımın yüreğidir

SABAHÎ çok konuşma kim ihanet damgası yersin

Bilirim ıztırabın çok hem içten hakkı söylersin

Hasan Şen / Trabzon