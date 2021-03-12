"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Mehmet Akif Ersoy dualarla yad ediliyor

12 Mart 2021, Cuma 15:59
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında merasim düzenlendi.

İstiklal Marşı 100 yaşında

 

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 39 ilçenin kaymakamı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı öncülüğünde dua edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında hatmi şerif okudu.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Asya kökenli vatandaşlarımız korku içinde yürüyor'

    Mehmet Akif Ersoy dualarla yad ediliyor

    Gündoğmuş'da 45 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

    UCM'nin kararı İsrail'in üst düzey isimlerini alarma geçirdi

    ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

    'Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı'

    Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

    Muhtıranın 50. yılı... 12 Mart'ta da demokrasi mücadelesi verdik

    Fransa’da Müslümanlara kilise desteği

    Bu gidiş iyi değil

    İstiklal Marşı 100 yaşında

    Sistem de, zihniyet de, iktidar da değişmeli

    Suriye'ye ilişkin karar tasarısı AP'de kabul edildi

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    İstanbul'da, HES kodu zorunluğunun kapsamı genişliyor

    İsrail askerleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    'BAE, İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacak'

    Türkiye'de 14 bin 46 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Fransa: İsrail ve Filistin ile bir araya geleceğiz

    YouTube, aşılar hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in soruları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük mağduriyetler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Başarılıysa” neden “görevden affedildi”?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    AB sürecini kim engelliyor?
    Ahmet BATTAL

    Haber değerini ölçme aleti
    Süleyman KÖSMENE

    Veren el neden üstündür?
    Genel

    Sistem de, zihniyet de, iktidar da değişmeli
    Şemseddin ÇAKIR

    Hayat ve Hz. İsa (as) - 1-

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.