Mersin Kitap Fuarı açılıyor

Mersin Kitap Fuarı, 22-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Yenişehir Fuar Alanı’nda yapılacak. CNR-EXPO fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 89 yayınevi katılıyor.

Her zaman olduğu gibi Yeni Asya Neşriyat yine başta Kur’an ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan müteşekkil eserleri olmak üzere diğer imanî, İslami,ahlakî, tarihî kitaplarının yanısıra gazete ve aylık dergileri ile fuardaki yerini (HALL 3 - A 09) alacak.

Mersin Yeni Asya Temsilcisi Hüseyin Küçükoğlu, konuyla ilgili olarak, “Kollektif bir çalışma ile yürüttüğümüz fuar hazırlıklarımız, arkadaşlarımızın hummalı ve özverili çalışması neticesinde hedeflerimize ulaştık. Elhamdülillah. Fuar günlerinde düzenleyeceğimiz ‘İmza Günleri’ programımızda 22-23 Ekim günlerinde kıymetli yazarımız Sabahattin Yaşar ve eşi Yasemin Yaşar hanımefendi, kitap imzalama ve seminer verme programlarına katılarak okuyucularimız ile buluşacaklar. Standımıza tüm kitapseverleri ve bilhassa tüm Nur talebelerinin ve okuyucularimızı bekliyoruz.”

Mersin - Yeni Asya