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28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Nevşehir ilk fuarında Risale-i Nur’la buluşuyor

28 Kasım 2019, Perşembe 00:50
Bediüzzaman Said Nursî’nin “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imâniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” sözünü kendisine düstur edinen Yeni Asya Neşriyat, Türkiye’nin dört bir yanında kitap fuarlarına katılmaya devam ediyor.

Şanlıurfa ve Mersin’den sonra Nevşehir’de yapılacak olan kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat yerini alacak.

Yeni Asya Neşriyat da katılacak

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kültür Sanat Günleri”nin 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan 1. Nevşehir Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat da katılacak. Bu yıl Nevşehir’de ilki düzenlenek olan kitap fuarı Forum Kapadokya A.V.M. de yapılacak. Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur eserlerinin ilânatını kendisine ayrılan standda yapacak. Kitapseverlerin Risale-i Nur Külliyatı’ndan çocuk, kadın, tarih, edebiyat, gençlik, aile, psikoloji ve dini eserlere kadar birçok alandaki eseri Yeni Asya Neşriyat standında bulabilecekler. Ayrıca çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm eğitimi, değerler eğitimi, Risale-i Nur eğitimi, namaz eğitimi hakkında eser arayan ebeveynlerin uğrak noktasının Yeni Asya Neşriyat standı olacağı görünüyor. Standımıza bütün Nevşehir halkını bekliyoruz. 

Nevşehir – Yeni Asya

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    Risale-i Nur Külliyatı

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